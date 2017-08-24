Миротворці ООН на Донбасі «замотують» процес реалізації «Мінська-2» – речниця МЗС Росії

Речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова назвала ініціативу України щодо введення миротворців ООН у зону конфлікту на Донбасі спробою перешкодити процесу реалізації «Мінська-2». Про це чиновниця заявила 24 серпня під час брифінгу у Москві, мовиться на сайті МЗС Росії.

«Головним завданням на даний час є саме сумлінне, послідовне і повне виконання тих положень, які в цьому «Комплексі заходів» (для виконання Мінських домовленостей – ред.) зафіксовані. До речі, у цьому документі про «блакитних касок» ООН і озброєних спостерігачів ОБСЄ немає ні слова. Ще раз хотіла би нагадати непорушну істину, що цей документ вироблявся за безпосередньої участі Києва. Тому ініціативи, що звучать від представників київського режиму, є очевидними спробами в черговий раз «замотати» процес реалізації «Мінська-2» і ухилитися від виконання своїх зобов'язань», – заявила Захарова.

Про те, що Україна восени вийде з ініціативою про введення миротворців ООН на непідконтрольні території Донбасу на сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй, заявив 22 серпня президент України Петро Порошенко.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає, попри затримання у зоні конфлікту російських військових, і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути хіба що російські «добровольці».

В українському відділенні Міжнародного комітету Червоного Хреста повідомили, що від початку бойових дій на Донбасі загинуло понад 2700 цивільних громадян.

За останніми наразі оцінками ООН станом на середину травня, від початку збройного конфлікту на сході України загинули понад 10 тисяч людей – українських військових, цивільних осіб і членів підтримуваних Росією чи російських сил, незалежно від громадянства.