Керівники держав у «нормандському форматі» виступили за нове припинення вогню до початку шкільного року

Керівники України, Німеччини, Франції і Росії в перебігу телефонної розмови в так званому «нормандському форматі» висловили рішучу підтримку рішенню оголосити новий режим припинення вогню з нагоди початку навчального року, мовиться в офіційній заяві за результатами розмови, про яку повідомили її сторони.

Це рішення, мовиться в повідомленні, як заплановано, має ухвалити в середу Тристороння контактна група щодо врегулювання на окупованій частині українського Донбасу.

«Лідери висловили сподівання, що це припинення вогню призведе до сталого покращення безпекової ситуації в інтересах школярів та всього цивільного населення Донбасу. На основі сталого режиму припинення вогню лідери підтвердили персональну відданість подальшій імплементації мінських домовленостей», – мовиться у спільній заяві.

У прес-службі президента України Петра Порошенка до цієї заяви додали, що голова держави також закликав негайно звільнити всіх українських заручників, які незаконно утримуються в полоні.

Крім того, повідомили на Банковій, Порошенко «повідомив про сьогоднішнє відвідання міста Щастя, що неподалік окупованого Луганська, і зустріч там із представниками передової бази СММ ОБСЄ, яка на постійній основі базується у Станиці Луганській» і «висловив повну підтримку її цілодобової роботи в цьому місті.

Напередодні цієї розмови, під час робочої поїздки на Луганщину раніше у вівторок, Порошенко заявляв, що в її перебігу українська сторона буде наголошувати на необхідності і посилити місію ОБСЄ, створивши озброєну місію, і ввести на окуповану частину Донбасу миротворців Організації Об’єднаних Націй, і оголосити новий режим припинення вогню з 25 серпня або принаймні з 1 вересня – «щоб діти, нарешті, могли хоч до школи піти», сказав Порошенко.

Він висловив упевненість, що цю ініціативу буде узгоджено з канцлером Німеччини Анґелою Меркель і з президентом Франції Емманюелем Макроном, і «буде зроблено все можливе, щоб на Донбасі припинили стріляти». Але, наголосив тоді голова держави, «затримка є лише у зв’язку з тим, що російський президент відмовляється від публічної підтримки перемир’я, а значить, і від надання прямих наказів російським військовим і бойовикам, які присутні на окупованій території, припинити стріляти».

«І цього разу дуже важливо, щоб пролунав саме спільний заклик, в тому числі і з боку російського президента, до спільного сталого припинення вогню. І я наголошую, що цей заклик має бути зроблений публічно», – сказав тоді Порошенко.

Попередня телефонна розмова лідерів країн «нормандського формату» відбулася 24 липня. За підсумками тієї розмови стало відомо, що в другій половині серпня відбудеться зустріч зовнішньополітичних радників голів держав «нормандського формату». Особистого саміту в «нормандському форматі» наразі не планують.