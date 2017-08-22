Порошенко анонсував розмову в «нормандському форматі» пізніше у вівторок

Президент України Петро Порошенко повідомив, що телефонна конференція в «нормандському форматі» керівників України, Німеччини, Франції і Росії відбудеться вже пізніше цього дня.

Як сказав він під час робочої поїздки на Луганщину, в перебігу цієї розмови українська сторона буде наголошувати на необхідності і посилити місію ОБСЄ, створивши озброєну місію, і ввести на окуповану частину Донбасу миротворців Організації Об’єднаних Націй, і оголосити новий режим припинення вогню з 25 серпня або принаймні з 1 вересня – «щоб діти, нарешті, могли хоч до школи піти», сказав Порошенко.

Він висловив упевненість, що цю ініціативу буде узгоджено з канцлером Німеччини Анґелою Меркель і з президентом Франції Емманюелем Макроном, і «буде зроблено все можливе, щоб на Донбасі припинили стріляти». Але, наголосив голова держави, «затримка є лише у зв’язку з тим, що російський президент відмовляється від публічної підтримки перемир’я, а значить, і від надання прямих наказів російським військовим і бойовикам, які присутні на окупованій території, припинити стріляти».

«І цього разу дуже важливо, щоб пролунав саме спільний заклик, в тому числі і з боку російського президента, до спільного сталого припинення вогню. І я наголошую, що цей заклик має бути зроблений публічно», – сказав Порошенко.

Він також запевнив, що ніколи українська влада не була і не стане ініціатором ескалації бойових дій, але будь-які спроби Росії та її маріонеток піти в наступ отримають рішучу та безкомпромісну відсіч, повідомила прес-служба президента України.

Раніше у вівторок про телефонні переговори лідерів країн «нормандського формату» (України, Німеччини, Франції, Росії) «найближчим часом» заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, але він не уточнював, коли саме ця розмова має відбутися.

Востаннє телефонна розмова лідерів країн «нормандського формату» відбулася 24 липня. За підсумками цієї розмови стало відомо, що в другій половині серпня відбудеться зустріч зовнішньополітичних радників голів держав «нормандського формату». Особистого саміту в «нормандському форматі» наразі не планують.