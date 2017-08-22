Лідери «нормандського формату» найближчим часом проведуть телефонну розмову – Клімкін

Телефонні переговори лідерів країн «нормандського формату» (України, Німеччини, Франції, Росії) відбудуться найближчим часом, заявляє міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Я знаю, що найближчим часом заплановано телефонну розмову. Сенс цієї телефонної розмови в обговоренні питань безпеки і звільненні заручників», – сказав Клімкін 22 серпня в Києві.

Міністр додав, що персональна зустріч лідерів держав має сенс, коли можна сподіватися на реальний результат. Це питання, за його словами, обговорюється.

Востаннє телефонна розмова лідерів країн «нормандського формату» відбулася 24 липня. За підсумками цієї розмови стало відомо, що в другій половині серпня відбудеться зустріч зовнішньополітичних радників голів держав «нормандського формату».