Порошенко: Україна говоритиме про введення миротворців на Донбас на Генасамблеї ООН у вересні

Президент Петро Порошенко повідомив, що Україна вийде з ініціативою із введенням миротворців ООН на непідконтрольні території Донбасі на сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй, яка відбудеться у Нью-Йорку восени. Про це йдеться на сайті глави держави.

«Питання миротворчої місії ООН і озброєної місії ОБСЄ, я буду з вами відвертим, просувається досить важко. Все упирається в категоричне небажання Російської федерації встановити мир на Донбасі. Ба більше – категоричне небажання залишити Україну в спокої. Але я впевнений, вода камінь точить. Тому ідею миротворців я збираюся наступного місяця презентувати у Нью-Йорку на сесії Генеральної Асамблеї ООН», - розповів Порошенкопід час робочої поїздки на Луганщину.

Він анонсував обговорення теми щодо миротворців під час запланованої на сьогодні телефонної розмови в «нормандському форматі» керівників України, Німеччини, Франції і Росії, а також зазначив, що 24 липня під час попередніх телефонних переговорів лідерів держав в Нормандському форматі українська сторона наголошувала на необхідності введення на Донбас миротворчої місії ООН з мандатом Ради безпеки ООН.

В українському відділенні Міжнародного Комітету Червоного Хреста повідомили, що від початку бойових дій на Донбасі загинуло понад 2700 цивільних громадян.

Раніше у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні заявляли, що з початку року внаслідок конфлікту на Донбасі загинули 59 цивільних жителів, ще 282 – були поранені.

За останніми даними ООН, від початку збройного конфлікту на сході України загинули майже 10 тисяч людей – військових, цивільних осіб і підтримуваних Росією бойовиків.