Україна буде ініціювати розмову про непричетність до ракетної програми КНДР на Радбезі ООН – Порошенко

Президент Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ ініціювати розгляд питання про непричетність України до ракетної програми Північної Кореї на засіданні Ради безпеки ООН. Про це він заявив, вислухавши доповідь про підсумки перевірки інформації, викладеної у статті видання «The New York Times» від 14 серпня 2017 року, йдеться на сайті глави держави.

«З урахуванням висновків комісії, хочу доручити Міністерству закордонних справ України підготувати групу експертів і ініціювати розгляд зазначеного питання на закритому засіданні Ради безпеки ООН. Окремо потрібно оприлюднити висновки робочої групи і Міжвідомчої комісії та проінформувати наших міжнародних партнерів і ініціювати проведення аналогічного розслідування відповідними країнами. В першу чергу, таку ж відкритість має продемонструвати Російська федерація», – наголосив Петро Порошенко.

Керівник робочої групи секретар РНБО Олександр Турчинов у своїй доповіді зазначив, що вважає статтю у виданні «The New York Times» від 14 серпня 2017 року елементом інформаційного прикриття та відволікання уваги світової спільноти від імовірної участі РФ у реалізації північнокорейських ракетних програм.

Зокрема, за результатами проведеного розслідування щодо можливої передачі державним підприємством «Виробниче об'єднання Південмаш» ракетних технологій, зокрема, ракетних двигунів РД-250 до Корейської Народно-Демократичної Республіки, виявилось, що з 1991 року ракетні двигуни РД-250 та його модифікації в Україні не вироблялися. Водночас, 30 ракетних двигунів РД-250 та 10 ракетних двигунів РД-262 (висотна модифікація ракетного двигуна РД-250), які були виготовлені до 1991 року і зберігалися на складі готової продукції «Південмаш», були використані під час складання 10 ракет-носіїв «Циклон-3», які з 1992 до 2008 року були відправлені до Російської Федерації, що підтверджується відповідними документами підприємства, йдеться у повідомленні на сайті РНБО.

За даними робочої групи, в Україні двигуни, які залишились, зберігаються на «Південмаші» у складі 3 ракетоносіїв «Циклон-3» (1983 і 1986 року виготовлення) та у музейному фонді.

14 серпня американське видання The New York Times оприлюднило статтю, в якій стверджує, що успіх КНДР у випробуванні міжконтинентальних балістичних ракет, здатних досягти США, може бути пов’язаний із купівлею на чорному ринку двигунів, ймовірно, з українського заводу, який має історичні зв’язки з російською ракетною програмою. The New York Times наводить секретні висновки розвідслужб США і цитує експерта з ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкла Еллемана.

Пізніше той, однак, заявив, що не стверджував про причетність влади України до постачання ракетних двигунів до КНДР.

«Дозвольте мені розтлумачити щодо джерела двигунів для міжконтинентальних балістичних ракет КНДР: КБ «Південне» – одне з кількох можливих джерел. Є кілька інших потенційних джерел у Росії», – написав Еллеман у Twitter.

Українська сторона заперечила наведені в статті дані. Зокрема, українське держпідприємство «Південний машинобудівний завод» зауважило, що «припущення авторів публікації та процитованого ними «експерта» щодо можливого зв’язку України з прогресом КНДР у розвитку ракетних технологій не мають стосунку до реальності». У «Південмаші» наголошують, що ніколи раніше не мали і не мають зараз ніякого зв’язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного чи оборонного характеру.

16 серпня в Адміністрації президента України повідомили, що Петро Порошенко доручив секретареві РНБО Олександру Турчинову, керівництву підприємства «Південмаш» і конструкторському бюро «Південне» перевірити інформацію про можливі поставки Північній Кореї ракетних двигунів, «хоч якими б не виглядали обвинувачення України».