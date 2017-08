Експерт із ракет Еллеман: не вірю, що уряд України знав чи потурав постачанню двигунів до КНДР

Експерт із ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкл Еллеман заявив, що не стверджував про причетність влади України до постачання ракетних двигунів до КНДР.

«Дозвольте мені розтлумачити щодо джерела двигунів для міжконтинентальних балістичних ракет КНДР: КБ «Південне» – одне з кількох можливих джерел. Є кілька інших потенційних джерел у Росії», – написав фахівець у мережі мікроблогів Twitter.

«Я не вірю, що український уряд знав чи потурав, якщо двигуни походять з України. Навпаки – Україна заарештовувала північнокорейців у 2012 році!» – додав Еллеман.

14 серпня американське видання The New York Times оприлюднило статтю, в якій стверджує, що успіх КНДР у випробуванні міжконтинентальних балістичних ракет, ймовірно, здатних досягти США, може бути пов’язаний із купівлею на чорному ринку двигунів, ймовірно, з українського заводу, який має історичні зв’язки з російською ракетною програмою. The New York Times наводить секретні висновки розвідслужб США і цитує експерта з ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкла Еллемана.

Еллеман також не виключає, що російське ракетне підприємство «Енергомаш», яке має сильні зв’язки з українським комплексом, відігравало роль у передачі технології двигунів РД-250 Північній Кореї. Він зазначив, що такі двигуни могли зберігатися на складах у Росії.

Водночас українське держпідприємство «Південний машинобудівний завод» заперечує ці дані, а також зауважує, що «припущення авторів публікації та процитованого ними «експерта» щодо можливого зв’язку України з прогресом КНДР у розвитку ракетних технологій не мають стосунку до реальності».

У «Південмаші» наголошують, що ніколи раніше не мали і не мають зараз ніякого зв’язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного чи оборонного характеру.