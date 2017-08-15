Інформація про двигуни для КНДР – це спланована акція проти України – Береза

Експерт Майкл Еллеман заявив, що не стверджував про причетність влади України до постачання ракетних двигунів Північній Кореї. За словами Еллемана, він не вірить, що уряд України міг знати чи потурати постачанню двигунів до КНДР. Таким чином фахівець прокоментував реакцію на цитування впливовою американською газетою New York Times його ж припущень, що нібито ракетні двигуни могли опинитися в КНДР із чорного ринку, й не виключено, що походження цих двигунів – із «Південмашу». На «Південмаші», у керівництві України всі ці звинувачення-припущення категорично відкидають. Про новий збройний скандал йшлося у програмі «Ваша Свобода», в якій взяли участь: Борислав Береза, народний депутат України; Тарас Березовець, політтехнолог; Валерій Попов, військовий експерт.