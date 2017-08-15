Гройсман вважає провокацією звинувачення у передачі космічних технологій до КНДР

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вважає провокацією інформацію про можливу причетність України до розвитку ракетних технологій у Північній Кореї.

«Я вважаю, що це абсолютно чітка провокація. Я повністю спираюся на заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони і самого «Південмашу», що такого не було в природі. Можу сказати, що це неможливо. Принаймні, глибоко переконаний, що це провокаціящодо України», – сказав прем’єр.

«Цього не було і не могло бути», – додав він.

14 серпня американське видання The New York Times оприлюднило статтю, в якій стверджує, що успіх КНДР у випробуванні міжконтинентальних балістичних ракет, ймовірно, здатних досягти США, може бути пов’язаний із купівлею на чорному ринку двигунів, ймовірно, з українського заводу, який має історичні зв’язки з російською ракетною програмою. The New York Times наводить секретні висновки розвідслужб США і цитує експерта з ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкла Еллемана.

Еллеман також не виключає, що російське ракетне підприємство «Енергомаш», яке має сильні зв’язки з українським комплексом, відігравало роль у передачі технології двигунів РД-250 Північній Кореї. Він зазначив, що такі двигуни могли зберігатися на складах у Росії.

Водночас українське держпідприємство «Південний машинобудівний завод» заперечує ці дані, а також зауважує, що «припущення авторів публікації та процитованого ними «експерта» щодо можливого зв’язку України з прогресом КНДР у розвитку ракетних технологій не мають стосунку до реальності».

У «Південмаші» наголошують, що ніколи раніше не мали і не мають зараз ніякого зв’язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного чи оборонного характеру.