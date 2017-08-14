Космічне агентство: звинувачення у передачі космічних технологій до КНДР є безпідставними

У Державному космічному агентстві України назвали звинувачення у передачі космічних технологій до Північної Кореї «абсолютно безпідставними».

«Станом на сьогодні Україна не реалізує жодного космічного проекту з державами-не членами РКРТ, який передбачає передачу товарів категорії І. З огляду на зазначене, будь-які звинувачення у передачі товарів чи технологій до Корейської Народної Демократичної Республіки, які сприяли б розвитку балістичних програм, є абсолютно безпідставними», – йдеться у заяві агентства.

У ДКА також наголошують, що Україна дотримується всіх міжнародних зобов’язань, зокрема, в рамках Режиму контролю за ракетними технологіями (РКРТ).

Відповідно до законодавства, ДКА в межах своїх повноважень контролює питання імпорту і реекспорту космічної техніки та космічних технологій, їх тимчасового ввезення або вивезення за межі України.

14 серпня американське видання The New York Times оприлюднило статтю, в якій стверджує, що успіх КНДР у випробуванні міжконтинентальних балістичних ракет, ймовірно, здатних досягти США, може бути пов’язаний із купівлею на чорному ринку двигунів, ймовірно, з українського заводу, який має історичні зв’язки з російською ракетною програмою. The New York Times наводить секретні висновки розвідслужб США і цитує експерта з ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкла Еллемана.

Еллеман також не виключає, що російське ракетне підприємство «Енергомаш», яке має сильні зв’язки з українським комплексом, відігравало роль у передачі технології двигунів РД-250 Північній Кореї. Він зазначив, що такі двигуни могли зберігатися на складах у Росії.

Водночас українське держпідприємство «Південний машинобудівний завод» заперечує ці дані, а також зауважує, що «припущення авторів публікації та процитованого ними «експерта» щодо можливого зв’язку України з прогресом КНДР у розвитку ракетних технологій не мають стосунку до реальності».

У «Південмаші» наголошують, що ніколи раніше не мали і не мають зараз ніякого зв’язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного чи оборонного характеру.