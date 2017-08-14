«Південмаш» заявляє, що не має зв’язку з ракетною програмою КНДР

Українське державне підприємство «Південний машинобудівний завод», яке працює у Дніпрі, заперечує інформацію, оприлюднену американським виданням The New York Times, про те, що успіх запусків ракет Північною Кореєю став можливим через закупівлі на чорному ринку двигунів, ймовірно, з українського заводу.

«Факти, викладені в публікації, не відповідають дійсності. Зокрема, «Південмаш» не тільки не є основним виробником ракет для Росії, але і взагалі не постачає до Росії ані ракети, ані їх деталі і складальні одиниці, у тому числі, ракетні двигуни. Припущення авторів публікації та процитованого ними «експерта» щодо можливого зв'язку України з прогресом КНДР у розвитку ракетних технологій не мають відношення до реальності», – йдеться в заяві заводу від 14 серпня.

У «Південмаші» наголошують, що ніколи раніше не мали і не мають зараз ніякого зв’язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного чи оборонного характеру. «Ракети й ракетні комплекси військового призначення за часів незалежності України «Південмашем» не випускалися і не випускаються. Єдиний серійний двигун, що постачається в останні роки на експорт (РД-843 в Італію для європейської ракети-носія «Вега»), призначений для запуску й роботи в умовах відкритого космосу і за своїми характеристиками (у тому числі, за силою тяги) непридатний для використання в балістичних ракетах військового призначення», – додали у компанії.

«Південмаш» заявляє, що як державне підприємство повністю дотримується вимог Режиму контролю за ракетними технологіями, учасником якого є Україна з 1998 року (фактично – з 1995 року).

«Південмаш» висловлює щирий жаль з приводу публікації The New York Times статті відверто провокаційного характеру, засновану на некомпетентній «експертній» думці», – заявили в компанії.

14 серпня американське видання оприлюднило статтю, в якій стверджує, що успіх КНДР у випробуванні міжконтинентальних балістичних ракет, ймовірно, здатних досягти США, може бути пов’язаний із купівлею чорному ринку двигунів, ймовірно, з українського заводу, який має історичні зв’язки з російською ракетною програмою. The New York Times наводить секретні висновки розвідслужб США і цитує експерта з ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкла Ельмана.

Ельман також не виключає, що російське ракетне підприємство «Енергомаш», яке має сильні зв’язки з українським комплексом, відігравало роль у передачі технології двигунів RD-250 Північній Кореї. Він зазначив, що такі двигуни могли зберігатися на складах у Росії.