Турчинов: Україна не постачала зброю і військові технології до Північної Кореї

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов заявляє, що підприємства українського оборонного й авіакосмічного комплексу не постачали зброю і військові технології до Північної Кореї.

За його словами, інформація в іноземних ЗМІ щодо передачі «Південмашем» ракетних технологій до Північної Кореї є неправдивою.

«Україна не постачала ракетні двигуни і будь-які ракетні технології до Північної Кореї. Вважаємо, що ця антиукраїнська кампанія спровокована російськими спецслужбами для прикриття своєї участі в північнокорейських ядерних та ракетних програмах», – йдеться в коментарі секретаря РНБО.

Він наголосив, що Україна вважає владний режим Північної Кореї «тоталітарним, небезпечним та непередбачуваним, і підтримує всі санкції проти цієї країни».

«Так само, як і санкції проти Російської Федерації, режим якої дедалі більше стає схожим на північнокорейський», – сказав Турчинов і додав, що з початку агресії Росії проти України у 2014 році «Київ повністю припинив постачання зброї, військової техніки і військових технологій до Росії».

Американське видання The New York Times 14 серпня повідомило, що успіх запусків ракет Північною Кореєю став можливим через закупівлі на чорному ринку двигунів, ймовірно, з українського заводу.