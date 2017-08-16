Порошенко запрошує в Україну авторів статті про постачання двигунів ракет у КНДР

Президент Петро Порошенко доручив запросити в Україну авторів статті американського видання The New York Times щодо можливих поставок ракетних двигунів Північній Кореї.

«Вдячний редакції видання The New York Times за привернуту в світі увагу до потенціалу ракетно-космічного комплексу України. Елегантний, хоча і не найбільш вдалий спосіб. Ракетні технології ми не передаємо, а міжнародний режим нерозповсюдження зберігаємо і підтримуємо – відповідально. Доручив запросити авторів статті відвідати Україну для зустрічей з українськими партнерами, які несправедливо потрапили під безпідставні підозри. Це був би правильний крок з боку поважного видання, яке відповідально ставиться до довіри своєї читацької аудиторії», – написав Порошенко у Facebook.

14 серпня американське видання The New York Times оприлюднило статтю, в якій стверджує, що успіх КНДР у випробуванні міжконтинентальних балістичних ракет, здатних досягти США, може бути пов’язаний із купівлею на чорному ринку двигунів, ймовірно, з українського заводу, який має історичні зв’язки з російською ракетною програмою. The New York Times наводить секретні висновки розвідслужб США і цитує експерта з ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкла Еллемана.

Еллеман також не виключає, що російське ракетне підприємство «Енергомаш», яке має сильні зв’язки з українським комплексом, відігравало роль у передачі технології двигунів РД-250 Північній Кореї. Він зазначив, що такі двигуни могли зберігатися на складах у Росії.

Українська сторона заперечила наведені в статті дані. Зокрема, українське держпідприємство «Південний машинобудівний завод» зауважило, що «припущення авторів публікації та процитованого ними «експерта» щодо можливого зв’язку України з прогресом КНДР у розвитку ракетних технологій не мають стосунку до реальності». У «Південмаші» наголошують, що ніколи раніше не мали і не мають зараз ніякого зв’язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного чи оборонного характеру.

16 серпня в Адміністрації президента України повідомили, що Петро Порошенко доручив секретареві РНБО Олександру Турчинову, керівництву підприємства «Південмаш» і конструкторському бюро «Південне» перевірити інформацію про можливі поставки Північній Кореї ракетних двигунів, «хоч якими б не виглядали обвинувачення України».