Порошенко доручив перевірити інформацію про можливі поставки КНДР ракетних двигунів

Президент України Петро Порошенко доручив секретареві РНБО Олександру Турчинову, керівництву підприємства «Південмаш» і конструкторському бюро «Південне» перевірити інформацію про можливі поставки Північній Кореї ракетних двигунів.

«Якими б абсурдними не виглядали обвинувачення України, як відповідальні партнери ми маємо уважно перевірити оприлюднену виданням New York Times інформацію про нібито постачання ракетних двигунів чи відповідних технологій до Північної Кореї», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Він наголосив, що Україна дотримується міжнародного режиму нерозповсюдження і дорожить своєю діловою репутацією надійного партнера у сфері захисту й нерозповсюдження ракетно-космічних технологій.

14 серпня американське видання The New York Times оприлюднило статтю, в якій стверджує, що успіх КНДР у випробуванні міжконтинентальних балістичних ракет, ймовірно, здатних досягти США, може бути пов’язаний із купівлею на чорному ринку двигунів, ймовірно, з українського заводу, який має історичні зв’язки з російською ракетною програмою. The New York Times наводить секретні висновки розвідслужб США і цитує експерта з ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкла Еллемана.

Еллеман також не виключає, що російське ракетне підприємство «Енергомаш», яке має сильні зв’язки з українським комплексом, відігравало роль у передачі технології двигунів РД-250 Північній Кореї. Він зазначив, що такі двигуни могли зберігатися на складах у Росії.

Водночас українське держпідприємство «Південний машинобудівний завод» заперечує ці дані, а також зауважує, що «припущення авторів публікації та процитованого ними «експерта» щодо можливого зв’язку України з прогресом КНДР у розвитку ракетних технологій не мають стосунку до реальності».

У «Південмаші» наголошують, що ніколи раніше не мали і не мають зараз ніякого зв’язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного чи оборонного характеру.