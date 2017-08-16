КНДР не потребує імпорту технологій з України для виробництва ракетних двигунів – розвідка США

Анонімні високопосадовці розвідки США вважають, що Північна Корея може виробляти власні ракетні двигуни і не потребує імпорту технологій з України. Про це 15 серпня повідомляє інформагенція Reuters.

«Ми маємо дані, щоб припустити: Північна Корея не залежить від імпорту двигунів. Натомість ми вважаємо, що вони здатні самостійно виробляти двигуни», – цитує Reuters представника розвідки США.

Російська інформагенція ТАСС також повідомила 15 серпня, що американські спецслужби вважають: Північна Корея може самостійно виробляти ракетні двигуни.

Речниця Держдепартаменту США Гетер Науерт, відповідаючи 15 серпня на запитання про ракетні двигуни КНДР, вказала, що Україна має «дуже потужний рекорд нерозповсюдження».

Раніше влада України та українське підприємство «Південмаш» заперечили висновки нового дослідження Міжнародного інституту стратегічних досліджень, в якому йдеться, що Пхеньян міг одержати двигуни для випробувань міжконтинентальних балістичних ракет за рахунок контрабанди із України.

Видання The New York Times 14 серпня повідомило, що американські розвідники вважають, що двигуни могли надійти до КНДР із «Південмашу» через посередництво контрабандистів.