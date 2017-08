Космічне агентство: через публікацію The New York Times не подаватимуть до суду

У Державному космічному агентстві України заявляють, що не планують подавати позов до суду через оприлюднену виданням The New York Times інформацію про можливу причетність України до розвитку ракетних технологій у Північній Кореї.

Як пояснив виконувач обов’язки голови Державного космічного агентства України Юрій Радченко, це позиція одного з журналістів, а не є офіційною заявою американського державного органу.

За словами керівника агентства, США є серйозним стратегічним партнером України у космічних програмах.

«Не в наших інтересах псувати стосунки із офіційними державними органами. Тим більше, мова йде сьогодні не про позицію держави, чи якогось міністерства, чи NASA. Це позиція одного із журналістів, який є вільним у своїх висловленнях. Як вони вважають себе експертами, так і коментують те, що бачать і чують. Тому я думаю, що достатньо нашої думки для того, щоб розставити усі крапки над «і» у цьому питанні», – заявляє Юрій Радченко.

Крім того, за його словами, публікація не завдала репутації України вагомих збитків.

«Ми не є прибічниками загострювання конфлікту. Наразі йде мова всього лиш про думку одного із експертів. Добре, що ми так відреагували. Наразі в інтернеті є висловлення цього ж журналіста про те, що: «я не мав на увазі офіційну позицію України і її влади про те, що вони сприяли передачі якихось технологій». Він зробив крок назад, тому я думаю, найближчим часом це все вирівняється», – сказав Радченко.

14 серпня американське видання The New York Times оприлюднило статтю, в якій стверджує, що успіх КНДР у випробуванні міжконтинентальних балістичних ракет, ймовірно, здатних досягти США, може бути пов’язаний із купівлею на чорному ринку двигунів, ймовірно, з українського заводу, який має історичні зв’язки з російською ракетною програмою. The New York Times наводить секретні висновки розвідслужб США і цитує експерта з ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкла Еллемана.

Еллеман також не виключає, що російське ракетне підприємство «Енергомаш», яке має сильні зв’язки з українським комплексом, відігравало роль у передачі технології двигунів РД-250 Північній Кореї. Він зазначив, що такі двигуни могли зберігатися на складах у Росії.

Водночас українське держпідприємство «Південний машинобудівний завод» заперечує ці дані, а також зауважує, що «припущення авторів публікації та процитованого ними «експерта» щодо можливого зв’язку України з прогресом КНДР у розвитку ракетних технологій не мають стосунку до реальності».

У «Південмаші» наголошують, що ніколи раніше не мали і не мають зараз ніякого зв’язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного чи оборонного характеру.