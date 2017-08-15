КНДР заявляє, що утримується від пусків ракет по території США

Північна Корея 15 серпня перевела свою армію у стан підвищеної бойової готовності, але водночас заявила, що утримується від пусків ракет по території США. У заяві офіційного інформаційного агентства Пхеньяна йдеться, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин наказав своїй армії завжди бути готовою до ракетного удару, але сказав, що спостерігатиме за тим, що роблять Сполучені Штати, перш ніж ухвалювати рішення про пуск ракет.

«Сполучені Штати, які першими наблизили до нас безліч стратегічних ядерних установок, мають спочатку ухвалити правильне рішення і показати через дії, що вони хочуть послабити напруженість на Корейському півострові та запобігти небезпечному військовому зіткненню», – передає слова лідера КНДР інформаційне агентство.

Міністр оборони США Джим Меттіс заявив журналістам у Вашингтоні 14 серпня, що Сполучені Штати готові знешкодити будь-яку ракету, випущену по їхній території, а такий пуск розглядатиметься як акт війни. «Якщо вони стрілятимуть по Сполучених Штатах, це може швидко перерости у війну», – наголосив очільник Пентагону.