За провокацією щодо нібито українських ракетних двигунів для КНДР стоїть Росія – Березовець

Гості програми «Ваша Свобода»: Борислав Береза, народний депутат України; Валерій Попов, військовий експерт; Тарас Березовець, політичний експерт (телефоном).

Експерт із ракетних технологій Майк Еллеман заявив, що не стверджував про причетність влади України до постачання ракетних двигунів Північній Кореї. «КБ «Південне» у Дніпрі – лише одне з кількох можливих джерел такого постачання. Є кілька інших потенційних джерел у тій же Росії», – наголосив Майк Еллеман у «Твіттер». За словами Еллемана, віе не вірить, що уряд України знав чи потурав постачанню двигунів до КНДР. Таким чином фахівець прокоментував реакцію на цитування впливовою американською газетою New York Times його ж припущень, що нібито ракетні двигуни могли опинитися в КНДР із так званого «чорного» ринку, і не виключено, що походження таких двигунів із «Південмашу». На «Південмаші» у Дніпрі, та в керівництві України всі ці звинувачення-припущення категорично відкинули. А експерти вбачають у цьому зв’язку провокацію з боку Росії, яка на тлі кризи із запусками ракет у КНДР хоче відволікти увагу від агресії на Донбасі. Також фахівці нагадують про провокацію з начебто продажем Україною в часи президента Леоніда Кучми системи радіотехнічної розвідки «Кольчуга». Цей скандал так і зійшов нанівець без жодних доказів.

Олександр Лащенко: Пане Береза, чому це так з’явилося? Це випадковість чи, як кажуть росіяни, «нє думаю»?

Борислав Береза: Найчастіше використовують слова «вірогідно», «можливо», «ніби». Все це поряд з ім’ям нашої країни. «Можливо, з України». «Вірогідно, з України». «Ніби, з України». Але коли розбираємося, то виявляється, що ні.

«Кольчуги» з’явилися, коли Україна намагалася почати вступ до НАТО. Ніхто «Кольчуг» в Іраку не знайшов, але вступу до НАТО не вийшло

До речі, «Кольчуги» з’явилися тоді, коли Україна дійсно намагалася почати вступ до НАТО. Потім ніхто «Кольчуг» в Іраку не знайшов, але вступу до НАТО не вийшло.

У США часто лунають заклики, щоб передати Україні летальну зброю – з’являється нова історія. Зараз йдуть двигуни від «Кольчуг», від чого завгодно. Може з’явитися історія така, коли «ложки знайдуться, а осад лишиться». Це не випадковість.

Це спланована акація. Україна повинна зібрати міжнародну комісію, довести, що не винна, і з’ясувати, хто саме надав інформацію, New York Times

Це спланована акація. Зараз Україна повинна зібрати міжнародну комісію з залученням у тому числі і військових експертів, професіоналів, які зможуть довести, що Україна не винна, і з’ясувати, хто саме надав таку інформацію, чому New York Times висвітлило саме Україну, як країну , яка могла надати Кореї ці двигуни. Росія десь є, але на ній не акцентують увагу.

Для нашого іміджу це не тільки погано, можемо не отримати летальної зброї

Для нашого іміджу це не тільки погано, це може завдати нам ще одного дуже великого удару – можемо зараз не отримати летальної зброї.

– Пане Березовець, який Ваш коментар з приводу скандалу щодо нібито причетності «Південмашу» до постачання ракетних двигунів до КНДР?

Україна багато десятиліть не виробляє ракетних двигунів, які використовуються у Hwasong-12 і Hwasong-14

​Тарас Березовець: Україна багато років, вже десятиліть не виробляє ракетних двигунів подібних тим, які використовуються у навіть найсучасніших північнокорейських ракетах Hwasong-12 і Hwasong-14.

Якщо використані, то точно походять не з України, а з Російської Федерації. Більшість російських ракет досі працюють на дніпровських ракетних двигунах

Тому якщо дійсно були використані ракетні двигуни, можливо, дніпровського КБ «Південне», то точно походять не з України, а з Російської Федерації. Тому що абсолютна більшість російських міжконтинентальних балістичних ракет досі працюють на дніпровських ракетних двигунах.

Щодо технічної документації, то вчора міністр оборони до 2010 року Олександр Кузьмук чітко розставив акценти: вся технічна документація на ракетні двигуни давно знаходиться в розпорядженні росіян, тому що всі вони розроблялися під час існування СРСР. Навіть якщо це ті ж самі двигуни, зроблені за тими самими кресленнями, то точно походження не з України.

Україна 6 років тому арештувала і засудила до тюремного ув’язнення двох північнокорейських шпигунів, які хотіли викрасти технічну документацію КБ «Південне». Вони й досі відбувають покарання у двох житомирських колоніях №4 і №8.

New York Times втягнули в інформаційний скандал. Швидше за все, за цією провокацією стоять, як і з «Кольчугами», російські спецслужби

Я переконаний, що New York Times втягнули в цей інформаційний скандал. Це провокація. Швидше за все, за цією провокацією стоять, як і з «Кольчугами», російські спецслужби.

– Наскільки у США за президента Трампа матиме розголос цей скандал з нібито причетністю України до поставок ракетних двигунів для режиму Кім Чен Ина?

Якщо б хоч один двигун з Дніпра був відправлений до Північної Кореї, американська розвідка була б першою, яка повідомила б

​Тарас Березовець: Американська розвідка буквально відстежує ракетний двигун, який був вироблений на КБ «Південне». Якщо б дійсно хоч один такий двигун з Дніпра був відправлений до Північної Кореї через «чорний» ринок, чи як завгодно, то можете просто повірити, що американська розвідка була б першою, яка таку інформацію повідомила б.

Українська влада не дурна, щоб ставити під ризик нинішній рівень стосунків зі США

Те, що йде посилання на експерта незалежної аналітичної структури, а не на американську розвідку, підкреслює , що ця інформація не є до кінця достовірною. Жодної потреби, жодної логіки в тому, щоб українська влада... Можна її скільки-завгодно критикувати, але вона точно не дурна, щоб ставити під ризик нинішній рівень стосунків зі США, щоб заробити що? Якихось кілька десятків мільйонів доларів на цих двигунах?

– Пане Попов, як Ви вважаєте, справді може бути, хай без участі української влади, через якийсь «чорний» ринок, що українські двигуни використовує режим Кім Чен Ина?

Зараз саме «чорний» ринок – ринок Російської Федерації

​Валерій Попов: Мабуть, є. Тому що зараз саме «чорний» ринок – це ринок Російської Федерації. Цей «чорний» ринок розташований у Росії. У Росії цих двигунів дуже багато. Після Будапештського меморандуму, коли Україна залишилася без ракетно-ядерної зброї, під таким контролем і з боку Росії, і з боку США, що ніяка напряму чи навіть через якихось посередників така техніка не може бути поставлена, особливо Північній Кореї. Тобто двигуни поставлялися ще до ракет «Воєвода». Це вже за часів незалежності, до першого Кучми, скажемо так. Ракету «Сатана» перейменували у «Воєводу».

Є ракети лише в Росії. В Україні їх знищили. З 2014 Україною не обслуговуються. Виводяться з експлуатації. Двигуни звільняютьс

Є такий економічний російський оглядач Степан Демура. Він сказав, що після останнього параду в КНДР у китайців були питання щодо ракет не до українців, а до росіян. Є ракети лише в Росії. В Україні їх знищили. Є ракети в Росії, які з 2014 року Україною не обслуговуються. Вони виводяться з експлуатації. Двигуни звільняються.

Борислав Береза: Де-юре його можна знищити. По всіх документах його немає. Але де-факто його можуть транспортувати. Є можливості, якщо хочеться щось уряду Путіна, то це напряму йде до Північної Кореї.

​