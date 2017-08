(Друкуємо мовою оригіналу)

Американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой допускается, что Украина могла поставлять двигатели для межконтинентальных баллистических ракет КНДР. Чем это грозит отношениям Украины и США? Возможны ли теперь поставки летальных вооружений из Вашингтона? И как Украине противостоять этой информационной операции? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили эксперт-международник Николай Капитоненко, координатор проекта «Информационные войска Украины» Святослав Батов и экс-руководитель ГК «Укрспецэкспорт» (2005-2010 года) Сергей Бондарчук.

– Не будем о технических деталях, а поговорим о факте. Статья в The New York Times это громкое событие. Как оцениваете то, что в ней? Что случилось в информационном плане?

Святослав Батов: Нужно сказать, что The New York Times не впервые публикует об Украине достаточно спорные материалы. Напомню, что в прошлом году было подготовлено интервью якобы с президентом Порошенко, но позже оказалось, что разговор произошел с российским пранкером. Что касается данной информации, здесь может идти речь о сознательной провокации со стороны России либо же просто о банальном желании журналистом погнаться за сенсацией, сделать громкий заголовок, вытянуть из эксперта то, что он фактически даже не имел в виду. На самом деле нету никаких фактов, которые могли бы подтвердить то, что Украина теоретически могла бы поставлять какие-то элементы ракетного вооружения в КНДР. Стоит напомнить также, что Советский Союз еще с середины 80-х отправлял своих специалистов в КНДР и помогал им разрабатывать противоракетную оборону. Я думаю, что с тех времен скорее всего ничего не поменялось и Кремль возможно не официально, но эту ракетную программу поддерживает.

Если рассматривать это с точки зрения информационной провокации, стоит обратить внимание на личность того эксперта, который об этом заявил.

– Майкл Еллеман.

Майкл Еллеман много лет проживал в России. У него жена русская, он часто использует русский язык, любит «Путинку»

​Святослав Батов: Да. Майкл Еллеман много лет проживал в России. Сегодня волонтеры проверяли его страницы в социальных сетях и наткнулись на очень интересную информацию: у него жена русская, он часто использует русский язык, любит «Путинку», есть такая русская водка, и ранее он участвовал в программе разоружения стран бывшего СНГ. С ним в том числе работали некие украинские специалисты и в Министерстве информационной политики заявили, что есть данные о том, что он сотрудничал с российскими органами разведки. То есть отбрасывать момент, что это информационная спецоперация Российской Федерации конечно же не стоит.

– Возможно ли теоретически теперь поставки летального оружия в Украину? Нужно понимать, что очень много американцев прочтут эту статью и они странно будут себя чувствовать, если Дональд Трамп даст согласие на поставки оружия стране, которая якобы вооружает государство, которое грозит нанести ядерный удар по крупнейшим американским городам.

Механизм принятия решений об поставках летального оружия в Украину никак не связан со слухами или спекуляциями поставок российских, украинских или советских двигателей в Северную Корею

​Николай Капитоненко: Я думаю, что поставки американского оружия никак не связаны со статьей The New York Times. Не думаю, что надо столько внимания уделять частному мнению журналиста или удивляться тому, что мнения экспертов могут быть недостаточно обоснованными. Механизм принятия решений об поставках летального оружия в Украину никак не связан со слухами или спекуляциями поставок российских, украинских или советских двигателей в Северную Корею.

Святослав Батов: По поводу того может ли статья повлиять на поставки американского летального оружия, я считаю, что вероятность стремится к нулю. Почему? По тому, что The New York Times является представителем мнения демократической партии США (оппозиционная к Трампу), в то время как главными двигателями поставок вооружения в Украину являются республиканцы и Джон Маккейн. Кроме того, Дональд Трамп построил свою избирательную кампанию в том числе на борьбе с фейковыми СМИ. К ним он относил все продемократические СМИ, в том числе и The New York Times. Поэтому вряд ли он будет ссылаться на них при принятии своих внешнеполитических решений. Те, кто будут принимать решения о поставках, будут читать не только заголовки. Если читать сам текст статьи, там эксперт говорит, что это могла быть и Украина, могла быть и Россия и вообще это советское оружие.

Россия имеет с КНДР общую границу, об этом многие не знают. Это 19 километров У них есть железнодорожное сообщение, построен мост, через который они постоянно в КНДР поставляют разного рода товары. В том году они поставляли в закрытых вагонах сено. При этом нельзя было со спутников понять, действительно ли там сено. У Российской Федерации гораздо больше возможностей. Стоить еще добавить, что между военными КНДР и военными России постоянно на официальном уровне проходят встречи.

– Некие российские эксперты рассуждают, что чертежи этих двигателей могли попасть в Северную Корею и при Януковиче, и при Ющенко, потому что, для того, чтобы построить, нужно время. Как прокомментируете это?

Система экспортного контроля, которая существует в Украине, до сих пор контролируется американцами

​Сергей Бондарчук: Я могу со своего личного опыта утверждать, что официальная поставка со стороны Украины была невозможна, так как та система экспортного контроля, которая существует в Украине, до сих пор контролируется американцами. Почему произошел скандал? Надо не забывать, что Украина – это страна с ракетными технологиями и мы как угроза не нужны ни России, ни Америке, ни другим странам. Но я хотел бы обратить внимание на проблему с другой стороны. Что мы видим в повестке дня США? Американец Джон начал ощущать ядерную угрозу с непонятной стороны, о которой вообще никто не говорил. Америка на протяжении многих лет боролась с ИГИЛ, как с главным врагом, и оказалось, что 16 лет они шли не в том направлении. Главная угроза была именно со стороны КНДР. И за это должен кто-то ответить. Поэтому очень удобно переложить ответственность на Россию или Украину.

– То есть, вы говорите, что это может быть выгодно Трампу?

Сергей Бондарчук: Теоретически да. Более того, мы понимаем, что руководство США не забыло о всех тех скандалах, которые происходили во времена предвыборной кампании. То есть, это тоже выгодный момент, чтоб нанести удар по политическому руководству Украины.

– Считаете ли вы достаточным то, как Украина отвечает на такие провокации?

Святослав Батов: Данную статью перепечатали еще и в Financial Times. Поэтому эта информационная кампания не завершена и возможно будет развиваться. Наверняка она может быть использована нашими противниками в США, которые не хотят более активно помогать Украине. Мы со своей стороны должны говорить о том, что Америка имеет полный доступ к информации о экспорте Украиной товаров двойного назначения, в том числе ракетного вооружения, поскольку у нас с ними подписан договор. Ми также должны говорить, что эксперт, который данную информацию озвучил, уже «включил заднюю» и начал в своем Твиттере оправдываться. Теперь он говорит, что это скорее всего Россия, а про Украину он просто так вспомнил.

