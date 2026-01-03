«Венесуела ніколи не буде колонією»: віцепрезидентка закликала США звільнити Мадуро і його дружину

Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес заявила, що країна «ніколи не буде колонією жодної держави», та закликала громадян до спокою і єдності задля захисту суверенітету.

Вона також наголосила, що «єдиним легітимним президентом» Венесуели залишається Ніколас Мадуро.

З відповідною заявою Родрігес виступила в ефірі державного телебачення. У своєму зверненні вона знову закликала до звільнення Мадуро та його дружини.

Заява пролунала через кілька годин після слів президента США Дональда Трампа, який стверджував, що Родрігес нібито була приведена до присяги після захоплення Мадуро під час військової операції, проведеної рано-вранці. За версією венесуельської влади, ці твердження не відповідають дійсності.

Раніше, 3 січня, Трамп на запитання журналістів, чи готовий він співпрацювати з Родрігес, Трамп відповів, що вона складала присягу, проте «була обрана Мадуро».

«Держсекретар Марко Рубіо щойно мав з нею розмову, і вона, по суті, готова робити те, що ми вважаємо за необхідне, аби зробити Венесуелу знову великою», – сказав президент.

Згодом лідер США повідомив, що Сполучені Штати керуватимуть Венесуелою доти, поки не зможуть забезпечити «безпечний, належний і розсудливий перехід влади».

Раніше президент США Дональд Трамп інформував, що США «успішно здійснили широкомасштабний удар проти Венесуели та її лідера», затримавши та вивізши лідера країни Ніколаса Мадуро.

Уночі 3 січня за місцевим часом зі столиці Венесуели Каракаса та інших міст країни надійшли повідомлення про повітряні удари.

Трамп неодноразово попереджав, що Сполучені Штати готуються вдатися до нових заходів проти ймовірних мереж наркоторгівлі у Венесуелі та що удари на суходолі розпочнуться «незабаром».

Ніколас Мадуро – авторитарний наступник лівого президента Уго Чавеса. Опозиція та правозахисні організації звинувачують його режим у фальсифікаціях на виборах та порушеннях прав людини.

У 2020 році Сполучені Штати звинуватили Мадуро в корупції, незаконному обігу наркотиків та інших злочинах, а Державний департамент запропонував винагороду 50 мільйонів доларів за інформацію, яка призведе до його арешту та засудження.