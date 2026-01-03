У столиці Венесуели чути вибухи, місто частково знеструмлене

Уночі 3 січня в столиці Венесуели Каракасі пролунали вибухи, деякі райони міста залишилися знеструмленими. За даними CNN, перший вибух було зафіксовано приблизно о 1:50 за місцевим часом (7:50 за Києвом).

«Один (вибух) був настільки сильним, що після нього тряслося моє вікно», – розповів кореспондент CNN Осмарі Ернандес.

Причина вибухів незрозуміла, будь-якого офіційного повідомлення про початок бойових дій не було.

Президент США Дональд Трамп наказав завдати ударів по об’єктах у Венесуелі, включно з військовими, повідомили офіційні особи США CBS News

Венесуельські новинні агентства Efecto Cocuyo та Tal Cual Digital повідомили, що вибухи також були чутні в штаті Ла-Гуайра на північ від Каракаса та на узбережжі країни, а також в Ігероте, місті на узбережжі в штаті Міранда.

Трамп неодноразово попереджав, що Сполучені Штати готуються вдатися до нових заходів проти ймовірних мереж наркоторгівлі у Венесуелі та що удари на суходолі розпочнуться «незабаром».