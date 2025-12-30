Трамп заявив про удар США по «портовій споруді». Ймовірно, йдеться про територію Венесуели

Американські військові завдали удару по портовій споруді, де нібито відбувалося завантаження наркотиків – про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу 29 грудня. Його слова передають американські медіа.

«Ми вразили всі човни, а тепер ми вразили цю зону... це зона виконання. Саме там вони виконують, і її вже немає», – заявив він.

Хоча Трамп не назвав країну, по території якої було завдано удару, коментатори припускають, що йдеться про Венесуелу. Двома днями раніше під час радіоінтерв’ю він сказав, що США знищили «велику споруду» у Венсуелі, звідки «вирушають судна».

У понеділок, відповідаючи на запитання репортерів «про вибух у Венесуелі», президент США розповів, що «внаслідок великого вибуху в районі доку, де відбувається навантаження наркотиків на катери», вантажну зону було знищено.





Уряд Венесуели не реагував на заяву. Іспаномовне видання El Pais, зокрема, зазначає, що операція, яка, ймовірно, мала місце напередодні Різдва, тобто 25 грудня, залишилася «майже непоміченою» в місцевих медіа.

Представники Білого дому та Пентагону наразі публічно не коментували ці заяви президента. Якщо удар, про який повідомив президент Трамп, був справді завданий по Венесуелі, то це перша подібна атака на територію цієї країни. Досі американський військово-морський контингент, розташований у Карибському морі, знищував швидкісні катери, що перебували в нейтральних водах. Представники Пентагону стверджували, що вони використовуються для нелегальної доставки наркотиків до Сполучених Штатів.

Протягом останніх місяців президент Трамп попереджав про можливість ударів по об’єктах, пов’язаних із наркокартелями як на території Венесуели, так і інших країн. Білий дім заявляє, що мета операції в Карибському морі – припинення потоку наркотиків до США, а Сполучені Штати нібито перебувають у стані «збройного конфлікту» з наркокартелями. Глава Венесуели Ніколас Мадуро стверджує, що США готуються до вторгнення до Венесуели з метою усунення його від влади.



