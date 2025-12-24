WSJ: США перекинули до Карибського басейну літаки спецоперацій

США цього тижня перекинули до Карибського басейну велику кількість літаків спеціальних операцій Військово-повітряних сил, а також війська та обладнання. Про це пише The Wall Street Journal.

За даними джерел видання та систем стеження, 22 грудня до регіону прибули щонайменше 10 конвертопланів V-22 Osprey та вантажні літаки C-17. На борту перебували військовий персонал та обладнання, повідомив один зі співрозмовників видання. Які саме типи військ та техніка перекинуті, не уточнюється.

Представник Південного командування США, яке відповідає за військові операції в Латинській Америці, відмовився коментувати конкретні переміщення та заявив, що ротація обладнання та персоналу на будь-яких військових об’єктах є стандартною практикою. Білий дім та Пентагон на запити The Wall Street Journal не відповіли.

З початку осені США нарощують військову присутність у Карибському басейні на тлі загострення відносин із Венесуелою. У регіоні перебуває флотилія військових кораблів, включно з найсучаснішим авіаносцем «Джеральд Форд» та п’ять есмінців, авіаносна ударна група, підрозділи морської піхоти, винищувачі, літаки радіоелектронної боротьби та рятувальні вертольоти.

Упродовж останніх місяців США завдають ударів по морських суднах, які, за заявами американської сторони, перевозять наркотики та пов’язані з Венесуелою, а також перехоплюють нафтові танкери, які співпрацюють із Каракасом. Президент США Дональд Трамп припускав можливість ударів по Венесуелі.

Агентство Associated Press 23 грудня повідомило, що Москва з 19 грудня евакуює з Венесуели родини дипломатів, але в МЗС Росії цю інформацію не підтвердили.