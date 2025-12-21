США затримали у міжнародних водах біля берегів Венесуели нафтовий танкер. Це підтвердила у соцмережі X міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.

«Під час операції, проведеної рано вранці 20 грудня, Берегова охорона США за підтримки Міністерства оборони У вересні 2025 року президент Дональд Трамп підписав указ, яким встановив для Міністерства оборони назву Міністерство війни як додаткову. затримала нафтовий танкер, який до цього був у порту Венесуели. Сполучені Штати продовжуватимуть переслідувати незаконне переміщення підсанкційної нафти, яка використовується для фінансування наркотероризму в регіоні. Ми вас знайдемо і зупинимо», – написала Ноем.

Йдеться про супертанкер Centuries, завантажений майже двома мільйонами барелів венесуельської нафти.

Судно йшло під панамським прапором і перевозило нафту для китайської компанії.

При цьому танкер не перебуває під американськими санкціями, вказують агентства Reuters і AFP. Представниця Білого дому Анна Келлі заявила, що танкер «під чужим прапором» діяв як «частина тіньового флоту Венесуели».

Влада Венесуели назвала дії США «серйозним актом міжнародного піратства».

17 грудня президент США Дональд Трамп оголосив у своїй соцмережі Truth Social, що віддав наказ про «повну блокаду» всіх підсанкційних нафтових танкерів, що прямують до Венесуели і з неї – на тлі різкого загострення відносин між Вашингтоном і Каракасом.

США називають авторитарного президента Венесуели Ніколаса Мадуро нелегітимним і вважають його головою картелю.

10 грудня американська берегова охорона за підтримки морських піхотинців затримала біля узбережжя Венесуели танкер The Skipper, який належить нігерійській фірмі. Цей танкер потрапив під санкції США за участь у незаконних операціях з транспортування нафти, виручка від продажу якої, за даними американського Міністерства фінансів, використовувалася для фінансування іранського Корпусу вартових ісламської революції і підтримуваного Іраном радикального ліванського угруповання «Хезболла», визнаного терористичного в США.

Раніше США стягнули у Карибське море значні сили. Американські військові завдали ударів по венесуельських суднах, які, за їхніми твердженнями, перевозили наркотики.

Президент США неодноразово звинувачував Мадуро у керівництві наркокартелем і висловлювався про необхідність зміни влади в країні.

Мадуро і його підлеглі відкидають причетність до контрабанди наркотиків і звинувачують Вашингтон у пошуку приводів для зміни режиму у Венесуелі, у тому числі й збройним шляхом.