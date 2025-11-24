США оголосили терористичним наркокартель Cartel de los Soles, який пов’язують із Мадуро

Державний департамент США включив до списку міжнародних терористичних організацій наркокартель Cartel de los Soles із Венесуели. Рішення про це ухвалили ще 16 листопада, відповідні документи опублікували 24 листопада.

Влада Венесуели «рішуче відкинула», як заявив міністр закордонних справ Іван Хіль, «нову вигадку» держсекретаря США Марко Рубіо. За словами міністра, наркокартеля Cartel de los Soles «не існує».

Опитані телеканалом CNN експерти вважають, що рішення зовнішньополітичного відомства розширить можливості США щодо військових ударів по території Венесуели.

Cartel de Los Soles («Картель Сонць»), на думку експертів CNN, – це не єдиний централізований мафіозний картель, подібний до злочинних організацій у Колумбії та Мексиці. Йдеться про групу чиновників, військових та силовиків, яких підозрюють у корупції, зв’язках із наркомережами та різними організованими злочинними угрупованнями. США вважають, що президент Венесуели Ніколас Мадуро є одним із лідерів Cartel de Los Soles.

Адміністрація президента США Дональда Трампа звинувачує Венесуелу в недостатній боротьбі з наркотрафіком. З вересня 2025 року США завдають ракетних ударів по венесуельських морських суднах, які, як стверджується, перевозять наркотики.

У межах кампанії боротьби з наркотиками Трамп надслав до узбережжя Венесуели велике угруповання військ. На цьому фоні з’явилися припущення, що США готують наземну операцію проти Венесуели, і одна з її цілей – усунення Мадуро від влади.

Мадуро під час неофіційних переговорів зі США заявив, що готовий піти у відставку впродовж двох-трьох років, стверджували джерела The New York Times. За їхніми словами Вашингтон цей план відкинув.