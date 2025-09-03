Трамп заявив, що США знищило в Карибському морі судно, яке перевозило наркотики

Американські військові 2 вересня знищили в південній частині Карибського моря катер, яким, як повідомив президент США Дональд Трамп, перевозилася велика партія наркотиків.

За словами президента, на борту катера перебували 11 членів злочинного угруповання Трен-де-Арагуа з вантажем наркотиків, призначених для Сполучених Штатів. «Удар був завданий, коли терористи перебували в нейтральних водах у процесі перевезення нелегальних наркотиків на шляху до Сполучених Штатів», – написав Дональд Трамп на своїй сторінці в соціальній мережі.

Угруповання Трен-де-Арагуа внесене Держдепартаментом США до списку терористичних організацій. Держсекретар Марко Рубіо повідомив, що ціллю було «наркосудно, яке вийшло з Венесуели».

Пентагон поширив відеозйомку інциденту.

Як відзначають коментатори, ця акція відрізняється від традиційного підходу Сполучених Штатів, які дотепер перехоплювали наркотики та переслідували членів наркокартелів у судовому порядку. Газета New York Times цитує високопоставленого представника американської адміністрації, який каже, що такі удари по плавзасобах наркокартелів завдаватимуться і надалі. Сам президент Трамп назвав цю операцію попередженням для тих, хто планує постачання наркотиків до Америки.

Упродовж останніх тижнів Пентагон надіслав до південної частини Карибського моря кілька бойових кораблів, на борту яких перебуває понад 4 тисячі морських піхотинців. У липні президент Трамп підписав указ, який дозволяє Пентагону застосовувати військову силу проти латиноамериканських наркокартелів, внесених у лютому до списку терористичних організацій. У липні міністерство фінансів США піддало санкціям картель де ла Солес як глобальну терористичну організацію, очолювану Ніколасом Мадуро, якого Сполучені Штати та десятки інших країн не визнають як законно обраного президента Венесуели.



