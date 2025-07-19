США та Венесуела обмінялися ув’язненими

Понад 200 громадян Венесуели, депортованих зі США через підозри в їхніх зв’язках з організованою злочинністю і ув’язнених у Сальвадорі, повернулися на батьківщину. Це сталося в рамках обміну ув’язненими: до США повернулися 10 американців, які були ув’язнені у Венесуелі.

Президент Сальвадора Найіб Букеле у соцмережі X повідомив, що американці прямують до Сальвадора, звідки продовжать шлях додому. Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив їхнє звільнення та подякував Букеле за сприяння.

Венесуела оголосила про звільнення 252 своїх громадян, які утримувалися у в’язниці CECOT у Сальвадорі. Їхня депортація зі США в березні відбулася після того, як президент Дональд Трамп застосував закон «Про іноземних ворогів» 1798 року, оминаючи звичайні імміграційні процедури. Ці дії викликали критику з боку правозахисників та спровокували численні судові розгляди у США.

Уряд Венесуели заявив, що всі звільнені пройдуть повне медичне обстеження, а потім відпустять додому. Повідомляється, що тільки сім із них мають серйозне кримінальне минуле.

США також оголосили про звільнення в рамках обміну близько 80 політичних ув’язнених у Венесуелі, хоча місцева влада згадує лише про «альтернативні» запобіжні заходи.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабельо, у п’ятницю було звільнено колишнього губернатора, опозиційного політика Вільямса Давіла, заарештованого в серпні минулого року. У той же час неурядові організації, які займаються захистом політв’язнів, опублікували список із ще 14 осіб, яких, за їхніми відомостями, також звільнили.

Венесуела окремо заявила про повернення семи дітей венесуельських іммігрантів, які були розлучені з батьками в Сполучених Штатах. Вони прибули на батьківщину разом із черговою групою депортованих із США громадян Венесуели.