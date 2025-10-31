The Washington Post: президент Венесуели Мадуро звернувся до Путіна за військовою допомогою

Президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до російського президента Володимира Путіна за військовою допомогою, пише The Washington Post з посиланням на внутрішні документи.

За даними видання, Мадуро написав листа Володимиру Путіну, в якому попросив про допомогу в ремонті радарів і військових літаків, а також можливе постачання ракет.



Згідно з документами, президент Венесуели також звертався до Китаю та Ірану за військовою допомогою та обладнанням для зміцнення оборони країни. У листі іранській владі повідомляється, що Венесуела потребує «пасивного обладнання виявлення», «GPS-скремблерів» та «майже напевно безпілотників з дальністю дії 1000 км», йдеться в документах.

Кремль цей лист не коментував.



Нарощування військової присутності США в Карибському басейні, ймовірно, є найбільшим викликом для Мадуро. З вересня понад десяток ударів США по ймовірних наркоторговцях, які здебільшого відправлялися з берегів Венесуели, забрали життя щонайменше 62 людей. Адміністрація не надала доказів того, що ці кораблі були причетні до наркоторгівлі, а Мадуро заперечує це. Офіційна позиція Кремля щодо дій Трампа щодо Венесуели залишається відносно стриманою.