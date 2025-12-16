Різдв'яне перемир'я буде? Результати переговорів у Берліні. Зеленський відповів на запитання (повний текст)

Після завершення переговорів у Берліні, про які президент США Дональд Трамп сказав, що угода про припинення війни Росії в Україні «ближча, ніж будь-коли», президент України Володимир Зеленський провів чергову онлайн-пресконференцію і відповів на запитання журналістів. Зокрема про гарантії безпеки для України, пунктів мирного плану, територіальних питань, та інших компромісів, а також про можливість перемир'я на Різдво.

Радіо Свобода теж ставило свої запитання.

Пропонуємо вам повний текст того, які запитання ставили ЗМІ і що відповів на них президент Зеленський.

1. Чи можете пояснити, що мав на увазі президент, коли сказав, що деякі частини плану є деструктивними і не допоможуть Україні? Чи частини вилучені з плану чи що вони ще не узгоджені? Про які саме частини йдеться?

– Про які частини йдеться – немає сенсу. У 28 пунктах плану, у цій першій версії були відповідні пункти. Я, чесно кажучи, не хочу їх на сьогодні коментувати. Важливо, що їх сьогодні немає.

Це не значить, що у нас ідеальний зараз план, але це дуже робоча версія. Я дякую американцям за це партнерство.

Але тим не менш нам потрібно бути дуже уважними. Відповідні сигнали ми вже сказали партнерам, що ці пункти, в тому чи іншому формулюванні, які були вилучені, дуже не хочеться, щоб вони з'являлися в інших документах.

США намагаються досягти укладення мирної угоди між Росію і Україною. Після поїздки посланців президента США Трампа до Москви з'явився мирний план із 28 пунктів. Після обговорення цього плану 23 листопада в Женеві з Україною та європейськими союзниками, кількість пунктів скоротилася до 19-ти. Очільник Росії Путін прямо заявив, що бойові дії в Україні припиняться тоді, коли ЗСУ залишать контрольовані ними території на Донбасі. Президент України відповів, що це не є можливим. Обговорення плану продовжилося. В результаті тижневих переговорів підготували документ, який є більш прийнятним для Києва, але є кілька суперечливих питань, зокрема щодо території і гарантій безпеки. Тепер Зеленський каже про 20 пунктів рамкової угоди.

2. Після двох днів інтенсивних переговорів у Берліні з міжнародними партнерами, які ключові практичні результати ви можете відзначити за підсумками цих зустрічей? Якими будуть наступні кроки України на політичному, безпековому напрямках? Чи можна говорити про те, що ці переговори реально наблизили Україну до завершення війни? Чи попереду ще тривалий, складний шлях до сталого миру?

– Шлях точно непростий, бо війна складна, і шлях буде таким. Це не значить, що він буде тривалим.

Американці хочуть швидкого завершення, для нас важлива якість у цій швидкості. Якщо співпадати: буде швидкість і якість, ми обома руками за.

Тепер що стосується цих перемовин. Ми зустрілися в такому форматі вперше. Я вже про це говорив. Я хотів, щоб і Стів (Віткофф, спецпосланець Трампа), і Джаред (Кушнер, зять Трампа і спецпосланець), і Гринкевич (Алексус Гринкевич, командувач Європейського командування США та головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі), і інші – я дуже хотів, щоб ми в цьому колі спілкувалися в Києві.

Я знаю, що через ті чи інші причини американська команда не приїхала до нас.

Немає тут ніяких у мене питань до них. Я не хочу говорити про особисті деякі деталі. Я нормально це сприймаю, що наша зустріч відбулася в Берліні.

Дякую Фрідріху (Мерцу, канцлеру Німеччини) ще раз за те, що нас прийняв у цьому форматі.

Як 5-та стаття НАТО... І це буде проголосована Конгресом, про це є домовленості

Ми провели три-чотири раунди перемовин між нами. Окремі були раунди на полях цього саміту між нашими командами, без мене.

Домовленості. Важливо: ми розраховуємо на п’ять документів. Частина з них про гарантії безпеки, які мають бути проголосовані, затверджені Конгресом Сполучених Штатів Америки. Як 5-та стаття НАТО... І це буде проголосована Конгресом, про це є домовленості. І це дуже важливо.

Друга історія – це те, що ми говоримо серйозно про відновлення. Ми говоримо вже і про гроші, і про створення спеціального фонду, на що ми розраховуємо. Я вперше підняв питання, яке, на мій погляд, є дуже важливим, – це наші переселенці, які втратили житло. Це великі гроші, десятки мільярдів доларів. Я думаю, десь ми нарахуємо біля 70-80 мільярдів. І ми підняли це питання. Важливо, що американці сприймають це. Треба відповідні відшкодування, щоб українці хотіли жити в Україні, і мали ці можливості.

План відновлення більш детальний ще не готовий, наближаємося

Далі: ми підняли питання щодо наших сімей, які втратили Героя. Я вважаю, що будь-який воїн, який загинув на війні, – це для нас Герой. Нам дуже непросто нести цю фінансову відповідальність. Хоча це гордість, але це дійсно серйозне навантаження. Ми все це будемо виплачувати, це наш обов’язок моральний передусім. І я хотів би, щоб була фінансова підтримка і цієї програми також. Навіть без зовнішньої підтримки ми це зробимо, але можна пришвидшити цей процес.

І відновлення інфраструктури, енергетики тощо. Школи, університети, багато речей. Тобто план відновлення більш детальний ще не готовий, наближаємося.

Щодо гарантій безпеки. Важливо, що наші військові обговорювали всі деталі. Я маю на увазі, американо-українська команда. І я вважаю, що ми дуже близькі до сильних гарантій безпеки. Безумовно, ми з вами люди війни, і під час війни ми віримо фактам, тому теоретично ми бачимо на папері сьогодні хороші елементи. Але факти – це знову-таки, підтверджую і повертаюся, голосування в Конгресі США.

І ми наблизилися до найскладніших пунктів нашої рамкової 20-пунктної угоди. Ми рухаємося. Ми йдемо вперед. Я вважаю, що тут у нас є кроки, вони непрості, але вони вперед, а не назад. І це також важливо.

Я дуже радий, що ми змогли об’єднати США і Європу

Я дуже радий, що ми змогли об’єднати США і Європу, працюючи над цими документами. Подивимося на результат. Але такий крок зроблено. І всі разом, вже з європейцями, ми сьогодні розмовляли з президентом США Трампом.

Ми з ним особисто спілкувалися про всі ці кроки. Я думаю, що коли ми допрацюємо документи або наблизимося ближче до кінцевого варіанту документів, – ми з ним зустрінемося.

Президент США Дональд Трамп заявив 15 грудня, що угода про припинення війни Росії в Україні «ближча, ніж будь-коли». Він сказав про це в Білому домі після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським і низкою європейських лідерів. Трамп підтвердив, що мав «довгі й дуже хороші переговори» з Зеленським і лідерами країн Європи, а також очільниками ЄС і НАТО після того, як у Берліні посланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели зустрічі з президентом України і європейськими лідерами. Трамп також згадав, що американська сторона мала «численні переговори з Путіним». Президент США вкотре зазначив, що, на його думку, російський лідер «хоче побачити кінець» війни.

3. Чи вірить президент, що ті гарантії безпеки, про які йшла мова, спрацюють? І питання про Донбас. Президент десятки разів відповідав на питання про потенційний референдум та вихід українських сил з Донбасу, потенційне створення буферної зони. Якщо відповідь не змінилася, то ігноруйте питання.

– Такі питання ігнорувати не буду, бо Донбас – це дуже важливе для мене питання. Спочатку про схід нашої держави.

США хочуть знайти компроміс, вони пропонують «вільну економічну зону» щодо Донбасу

Що стосується позиції «русских» – поки що вона не змінилася. Ви знаєте, що вони хочуть наш Донбас. Позиція наша – практична, реальна, справедлива, ми на ній стоїмо: ми не хочемо віддавати наш Донбас.

Американці хочуть знайти компроміс, вони пропонують «вільну економічну зону». І я ще раз підкреслю: «вільна економічна зона» – це не значить, що під керівництвом Російської Федерації.

Це важливі для мене риси будь-якого формату Донбасу. Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо – ту частину, яка тимчасово окупована. Безумовно.

Але тим не менше, ми проговорюємо питання щодо територій. Ви знаєте, що воно одне з ключових. В цьому питанні у нас поки що консенсусу немає.

Але в інших питаннях є рух вперед. Що стосується гарантій безпеки, як я і сказав, – у нас серйозний рух вперед, тому що ми говоримо про гарантії безпеки, які повинні бути проголосовані в Конгресі США. Я бачу, що команда президента Трампа готова до цього. Ми точно знаємо, що Конгрес буде підтримувати щодо цього.

Ну, точно-не точно, принаймні ми знаємо, що позитивно ставиться більшість Конгресу до цього. І важливо, що це юридично зобовʼязуюча відповідальність наших партнерів у разі порушення мирних домовленостей або припинення вогню з боку агресора, з боку Російської Федерації. Тобто буде реакція на кшталт того, що є в 5 статті НАТО.

Плюс, я вже відповідав сьогодні на запитання, – ми обговорюємо deterrence package (пакет умов стримування).

Я обговорював, яка зброя нам потрібна, яка сила потрібна, які тренування нам потрібні, яка комплектація наших військ нам потрібна, яка кількість воїнів нам потрібна, яке фінансування потрібне нашій армії, щоби була стійкість в українського воїна. Всі ці речі ми проговорювали.

гарантії безпеки нам потрібні і від Європи – це «Коаліції охочих», Європа+

Ну, і окремо, я вважаю, що це позитивний сигнал, що ми всі розуміємо – і США і Європа – ми повинні працювати разом. І якщо раніше у наших діалогах були сумніви з боку, скажімо так, деяких наших партнерів щодо дієвості «Коаліції охочих», то сьогодні ми проговорювали, що гарантії безпеки нам потрібні і від Європи – це «Коаліції охочих», Європа+.

Там є і Канада і інші партнери, які не є частиною європейського континенту, але вони важливі, – і плюс американські гарантії безпеки. Ну, про деталі будемо говорити окремо.

4. Репараційну позику у разі її схвалення називають «геймченжером» для України. Наскільки справді кардинально вона змінила б ситуацію? Інакше кажучи, що очікує на Україну з нею і без неї? (запитання від Радіо Свобода)

– На сьогодні репараційна позика або будь-який формат, який розрахований на суму російських заморожених активів, – це від 150 до 200 в цілому, 210 мільярдів доларів – це геймченжер.

Чому? Це гарантія безпеки для України. Фінансова гарантія безпеки.

Чому? Якщо, на жаль, але ми повинні думати і про план «А» , і про полан «Б». План «А» – закінчення війни. План «Б» – продовження російської агресії.

можемо розраховувати на 45 мільярдів євро на рік фінансової допомоги

Так ось, якщо план «Б» і російська агресія продовжується, Україна розраховує не тільки на двосторонні пакети з країнами. Ми розраховуємо як мінімум на 40-45, мені здається, все-таки, можемо розраховувати на 45 мільярдів євро на рік фінансової допомоги. Тобто транш цієї репараційної позики.

Який ми – якщо план «Б» і продовжується агресія – можемо використовувати на підтримку нашої армії, оборонного сектору ну і фінансових потреб, які нам потрібно, але, безумовно, на зброю, ППО, армію тощо. Ну є й критичка, безумовно, інфраструктура, енергетика – тут, як ми вирішимо.

Якщо війни немає – дай Бог, щоб вона закінчилася – то ми використовуємо відповідні транші на відбудову України.

Уявіть собі, якщо немає війни, 45 мільярдів на рік, – це дуже серйозне вливання у макрофінансову стабільність України, у наше відновлення, і знов-таки у ту саму «критичку». Але вже не про підтримку йдеться, а про відновлення критичної інфраструктури. І це дійсно частина наших гарантій безпеки.

Як 5 стаття, як це зброя і відповідь, як Coalition of the Willing («Коаліції охочих»), це присутність наших європейських колег, гарантії також для нас, так і фінансова підтримка, це репараційна позика, reparations loan.

Якщо будуть питання з репараційною позикою, ми розраховуємо на альтернативні шляхи. Напевно, вони більш складні. Але ми обговорюємо з Європейським Союзом, з лідерами, передусім з фон дер Ляєн та Коштою як керівниками Європейського Союзу, що вони будуть шукати альтернативу у цих розмірах цих траншів.

Що може бути без неї? Мені здається, я вже відповів, що з нею. А що може бути без неї? А без неї буде дефіцит з усім тим, про що я сказав вище.

5. Що далі? Домовилися до десь 90%. В який момент їх покажуть Путіну, і який план, якщо (коли) він відкине ці напрацювання?

– Якщо Путін буде відкидати все, буде те, що зараз у нас в літаку (Президент України відповідав на запитання журналістів онлайн під час польоту, коли повертався з Берліна – ред.)). Турбулентність. Вона дійсно зараз у нас відбувається. Але вона не така велика у порівнянні з війною, безумовно, і з тим, якщо Путін зруйнує будь-які дипломатичні можливості і бажання, як нашої, європейської та американської сторін. Треба, щоб у нас була економіка стабільна.

Друге: я думаю, що Америка буде тиснути санкціями і дасть нам більше зброї, якщо він (Путін – ред.) буде все відкидати. Я думаю, це справедливий наш буде запит до американців.

Тому що на мій погляд, логіка така: якщо американці готові дати гарантії безпеки Україні і застосувати сильні гарантії, якщо Путін порушить, то скажіть мені відверто, чим це відрізняється від того, якщо Путін не хоче закінчувати?

Я думаю, це справедливий буде запит від мене як від президента і від деяких європейських лідерів, що дайте нам тоді вже хоча б частину цих гарантій, щоб ми могли відбитися від Путіна. ППО, і дайте long range.

6. Який наступний етап переговорів?

– Сьогодні-завтра ми допрацюємо документи наші. Далі Сполучені Штати Америки, я думаю, в найближчі дні проведуть консультації із «русскими», а після цього проведуть консультації з президентом США.

наші перемовні команди зустрінуться в Сполучених Штатах Америки найближчим часом, думаю, може, навіть на вихідних

Після цього наші команди зустрінуться.

Я думаю, наші перемовні команди зустрінуться в Сполучених Штатах Америки найближчим часом, думаю, може, навіть на вихідних. Ну, а далі, після, відповідно, цієї зустрічі, буде видно.

Будемо думати про зустріч на рівні лідерів, принаймні з Президентом Сполучених Штатів.

7. Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував Росії влаштувати перемир’я на Різдво. Пане Президенте, як гадаєте, чи можливе тимчасове припинення вогню на Різдво та на новорічні свята? Чи піде РФ на такий крок, щоб показати своє бажання до миру?

– За РФ відповідати не буду, відповім як президент України. Фрідріх дійсно запропонував таку ідею. І вона сьогодні була оголошена ним як офіційно, так і під час наших розмов. Сполучені Штати Америки підтримують таку ідею. Я як президент, безумовно, підтримую таку ідею.

Я вважаю, що й енергетичне перемир’я нормальне, будь-який cease fire (припинення вогню – ред.)ми будемо підтримувати. Ми підтримуємо в цілому, і Європу, і Сполучені Штати Америки – в кроках щодо закінчення війни.

будь-який cease fire (припинення вогню – ред.)ми будемо підтримувати

Багато речей, напевно, в цьому сенсі залежать від політичної волі Росії. Але окремо хочу сказати, що багато речей залежить і від наших напрацювань щодо документів.

Кремль відкидає ідею різдвяного перемир’я, щоб не дати Україні «підготуватися до продовження війни», заявив речник російського президента Дмитро Пєсков російським ЗМІ. Пєсков заявив, що «позиція РФ у цьому питанні добре відома, послідовна, прозора та зрозуміла як для американців, так і в цілому для української сторони».

«Ми хочемо миру, ми не хочемо перемир'я, щоб дати перепочинок Україні та підготуватися до продовження війни. Ми хочемо зупинити цю війну, досягти наших цілей, забезпечити наші інтереси та гарантувати мир в Європі на майбутнє», – сказав він.

8. Питання про референдум. Чи в будь-якому випадку ми мирну угоду будемо виносити на всеукраїнський референдум, якщо ні, то можна уточнити слова президента, про те, що на це питання буде відповідати народ України, у форматі виборів чи у форматі референдуму?

– В будь-якому випадку ми поки що не говоримо про референдум. Складний документ, складні рішення. Пробуємо зробити все, щоб і без того, життя, яке непросте у українців, через війну, щоб не ускладнювати тими чи іншими рішеннями.

ще раз підкреслив нашим партнерам: я готовий до виборів

Якщо ми дійдемо до деяких сенситивних питань, і якщо ми вирішимо, що нам потрібні вибори, і таке сенситивне питання, до речі, як вибори, ви знаєте, ми вже піднімали в суспільстві, тому що США ініціювали його.

Я сьогодні ще раз підкреслив нашим партнерам: я готовий до виборів.

І для того, щоб народ України був готовий, для цього потрібна співпраця законодавця, щодо змін до законів.

Але передусім, найголовніше – це можливість провести легітимні вибори або провести вибори з легітимним результатом. Для цього потрібна безпекова інфраструктура. Я сказав, що 60-90 днів або скільки нам потрібно буде, або той чи інший термін, який ви готові погодити і з партнерами, і з «русскими», тощо. Потрібний для виборів cease fire (припинення вогню – ред.).

Cease fire на той чи інший термін, безумовно. Якщо це буде – ми готові до виборів.

9. CNN. Наскільки детальним є наразі напрацювання проєктів документів зі США та Європою? Чи обговорення все ще ведеться щодо їх рамок?

– Не тільки рамкові речі. Є вже детальні розробки, наприклад, гарантій безпеки.

Ще раз підкреслюю: там є ще над чим працювати. Але є гарантії безпеки США, гарантії безпеки партнерів з Європи, і детально, яка може бути військова підтримка.

Я бачив напрацювання наших, і не тільки наших, і їх американських колег військових. Я бачив деякі напрацювання достатньо, повірте мені, детальні.

10. Є кілька питань щодо вечірньої розмови з Президентом США Трампом.

– У нас була розмова. Вона була загальна з усіма лідерами. І передусім був бриф американською командою президента. Потім я спілкувався від нашої української всієї команди, ділився кроками, які ми пропрацювали, і як ми бачимо далі. І також Фрідріх Мерц говорив від німецької команди.

І в цілому була продемонстрована єдність. Вона була дійсно позитивна з точки зору, що це була єдність США, Європи і України.

Президент України Зеленський окрім своїх щоденних звернень, також, після звільнення очільника Офісу президента Андрія Єрмака, розпочав проводити онлайн-пресконференції: журналісти надсилають письмово запитання і він на них відповідає.