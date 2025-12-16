Кремль відкидає ідею різдвяного перемир’я, щоб не дати Україні «підготуватися до продовження війни», заявив речник російського президента Дмитро Пєсков російським ЗМІ.

Пєсков заявив, що «позиція РФ у цьому питанні добре відома, послідовна, прозора та зрозуміла як для американців, так і в цілому для української сторони».



«Ми хочемо миру, ми не хочемо перемир'я, щоб дати перепочинок Україні та підготуватися до продовження війни. Ми хочемо зупинити цю війну, досягти наших цілей, забезпечити наші інтереси та гарантувати мир в Європі на майбутнє», – сказав він.

14 і 15 грудня Зеленський перебував у Німеччині, де в Берліні тривали перемовини української делегації на чолі з президентом України зі спецпредставником президента Сполучених Штатів Стівом Віткоффом і зятем президента США Джареда Кушнера.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував Росії влаштувати перемир’я на Різдво. Мерц сказав, що це може бути початком «конструктивних, тверезих переговорів, які приведуть до тривалого миру в Україні». Київ підтримав ідею Мерца про перемир'я.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою й Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але є кілька суперечливих питань, зокрема щодо території і гарантій безпеки.

Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, але не досягла бажаного, зокрема захоплення Києва, через опір українців.

22 квітня 2022 в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.

Наприкінці червня 2022 року президент Росії Володимир Путін заявив, що метою «спецоперації» є захоплення Донбасу і створення «умов безпеки Росії». Про південь України він вже не згадував. Захоплення Донбасу Москвою триває досі.

Росія, як повідомляється, у рамка мирний переговорів наполягає на відводі українських військ з з Донецької області



