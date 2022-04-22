У Росії озвучили нові плани щодо «спецоперації в Україні»

У Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так у Росії називають повномасштабне вторгнення).



Як заявив виконувач обов'язків командувача військ Центрального військового округу Росії Рустам Міннекаєв, російські військові прагнуть встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим, отримання виходу до Придністров'я, а також «впливу на життєво важливі об'єкти української економіки».

24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про початок спрямованої проти України «спеціальної воєнної операції». Кремль заперечував наміри окупації України і заявляв, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У перші дні російського військового вторгнення в Україну колони бронетехніки російської армії з метою оточити Київ дійшли до міст і населених пунктів столичного регіону, завдавши там значних руйнувань і людських жертв через постійні обстріли. Проте наприкінці березня війська РФ змінили тактику, тепер вони ведуть наступальні дії на східному напрямку.

12 квітня Путін заявив, що він не має сумнівів у тому, що цілі так званої «спецоперації» в Україні будуть досягнуті. Ці цілі він назвав «шляхетними», зазначивши, що головна з них – «допомога людям на Донбасі».