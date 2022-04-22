У Росії озвучили нові плани щодо «спецоперації в Україні»

У Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так у Росії називають повномасштабне вторгнення).
Як заявив виконувач обов'язків командувача військ Центрального військового округу Росії Рустам Міннекаєв, російські військові прагнуть встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим, отримання виходу до Придністров'я, а також «впливу на життєво важливі об'єкти української економіки».
24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про початок спрямованої проти України «спеціальної воєнної операції». Кремль заперечував наміри окупації України і заявляв, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».
У перші дні російського військового вторгнення в Україну колони бронетехніки російської армії з метою оточити Київ дійшли до міст і населених пунктів столичного регіону, завдавши там значних руйнувань і людських жертв через постійні обстріли. Проте наприкінці березня війська РФ змінили тактику, тепер вони ведуть наступальні дії на східному напрямку.
12 квітня Путін заявив, що він не має сумнівів у тому, що цілі так званої «спецоперації» в Україні будуть досягнуті. Ці цілі він назвав «шляхетними», зазначивши, що головна з них – «допомога людям на Донбасі».
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.
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