Путін заявив, що «шляхетні» цілі війни в Україні будуть досягнуті

Президент Росії Володимир Путін заявив 12 квітня, що він не має сумнівів у тому, що цілі так званої «спецоперації» (так у Росії називають повномасштабне вторгнення) в Україні будуть досягнуті.

Ці цілі він назвав «шляхетними», зазначивши, що головна з них – «допомога людям на Донбасі». Україну він знову бездоказово звинуватив у «геноциді».

Путін виступив перед співробітниками космодрому «Східний», який він відвідав у День космонавтики. Це його перший виступ на тему війни в Україні за останні тижні. Путін фактично підтвердив свої колишні тези і назвав «зіткнення» в Україні «неминучим».

Путін приїхав на космодром «Східний» разом із Олександром Лукашенком. Він заявив, що «Роскосмос» має забезпечити найближчим часом політ до космосу білоруського космонавта.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, Кремль, попри численні свідчення і докази, заперечує, що російські військові цілять у цивільних.

За даними ООН, підтверджено загибель майже двох тисяч мирних жителів України. При цьому в організації наголошують, що справжні дані – «значно вищі».