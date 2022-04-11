В ООН підтвердили загибель щонайменше 1842 цивільних через війну РФ проти України

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 1842 і поранення 2493 цивільних людей через війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 10 квітня, повідомили в УВКПЛ ООН.

«Більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб було спричинено застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари», – йдеться в повідомленні.

УВКПЛ ООН заявляє, що реальні цифри є «значно вищими», оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, і багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження.

«Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Попасна (Луганська область) і Бородянка (Київська область) де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб. Вони підлягають подальшій верифікації і не включені до вищенаведеної статистики», – заявили у ООН.

УВКПЛ ООН також додало, що взяло до уваги повідомлення Офісу генерального прокурора України, відповідно до якого, станом на ранок 11 квітня через агресію Росії в Україні загинули 183 дитини і щонайменше 342 дітей поранені.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Незважаючи на все більше доказів протилежного, Росія заперечує, що атакує мирних жителів у війні проти України.