ОГП: через агресію Росії в Україні загинули 183 дитини

В Україні внаслідок масштабного вторгнення Росії станом на 11 квітня загинули 183 дитини, щонайменше 342 – були поранені, повідомляє Офіс генпрокурора.

«Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. За отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 110, Київській – 98, Харківській – 76, Чернігівській – 54, Миколаївській – 40, Луганській – 35, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, Києві – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15», – ідеться в повідомленні.

За даними прокуратури, внаслідок щоденних бомбардувань і обстрілів в Україні пошкоджені 938 закладів освіти, 87 із них зруйновані повністю.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, Кремль, попри численні свідчення і докази, заперечує, що російські військові цілять у цивільних.