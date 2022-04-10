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Число загиблих унаслідок удару по Краматорську зросло до 57 – Кириленко

Накриті тіла загиблих після ракетного удару російськими військами по залізничному вокзалі в Краматорську, 8 квітня 2022 року

Слідча група, яка завершила роботу на місці обстрілу в Краматорську, встановила, що внаслідок ракетного удару загинули 57 людей, ще 109 зазнали поранень. Про це у спільному ефірі українських телеканалів повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, тяжко поранені перебувають у безпечних регіонах, і вся необхідна медична допомога їм надається. Після трагедії кількість людей на евакуацію з Донбасу значно зросла.

Ракетний удар із комплексу «Точка У» був здійснений саме російськими військовими, попри намагання російського командування зняти з себе відповідальність за це, повідомив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів 8 квітня.

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