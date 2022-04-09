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На Дніпропетровщину доправили понад 80 поранених із Краматорська, кожен п’ятий – дуже тяжкий

Накриті тіла загиблих після ракетного удару російськими військами по залізничному вокзалі в Краматорську, 8 квітня 2022 року

На Дніпропетровщину доправили понад 80 поранених із Краматорська. Про це на брифінгу 9 квітня сказала виконувачка обовʼязків директора департаменту охорони здоровʼя Дніпропетровської обласної військової адміністрації Вікторія Кулик.

Медики забирали всіх, кого можна було транспортувати. Прийом пацієнтів триває, серед них 19 дітей.

Заборонена зброя, якою російські війська вдарили по вокзалу Краматорська, спричинила значні травми. 20% пацієнтів – дуже тяжкі, чимало тяжких – діти. У декого з них ампутовані кінцівки.

«Ці істоти (які обстріляли вокзал Краматорська – ред.) – вони не можуть називатися людьми», – сказала Вікторія Кулик.

Пацієнти потребуватимуть не тільки лікування, а й тривалої реабілітації. Також їм та їхнім рідним зараз надають психологічну допомогу, зауважила чиновниця.

Унаслідок ракетного удару по вокзалу Краматорська 8 квітня, де близько чотирьох тисяч громадян очікували евакуації, загинули 52 людей, серед них – п’ятеро дітей, понад сто – поранені.

Ракетний удар із комплексу «Точка У» був здійснений саме російськими військовими, попри намагання російського командування зняти з себе відповідальність за це, повідомив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів 8 квітня.

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