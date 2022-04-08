Обстріл в Краматорську: російські пабліки повідомили про «удар по ЗСУ», а потім відредагували пости

Одразу після удару по залізничному вокзалу Краматорська низка російських Telegram-каналів повідомили, що ціллю обстрілу були українські військові та техніка, але згодом відредагували ці повідомлення. А інші проросійські канали, які їх поширили, почали виправдовуватись (зокрема, називаючи це «провокацією»).

Один із прикладів – допис проросійського Telegram-каналу «Силовики», який має понад чотириста тисяч підписників.

«Десять хвилин тому прильоти по залізничному вокзалу Краматорська. Працюють по скупченню бойовиків ЗСУ», – йшлося у повідомленні.

Репости із таким текстом досі можна побачити завдяки сервісу аналітики TGStat, який зберігає оригінальну версію повідомлень.

Але в самому Telegram такий допис уже не знайти. Він – відредагований.

Один із каналів, який поширив вищезгадане повідомлення «Силовиків», – «Русский тарантась». Тепер стверджує, що «повівся на провокацію».

«Спочатку вкинули через пабліки типу «Типичнй Краматорск», інфу про те, як РФ влучають у військовий ешелон ЗСУ на вокзалі та залізничному вузлі. Навіть прикрутили невиразне відео з димами. І я на це, до речі, теж повівся», – йдеться у повідомленні цього Telegram-каналу.

Майже одразу після удару по залізничному вокзалу Краматорська інший Telegram-канал – «Inside Z Donetsk» – також поширив повідомлення, у якому з посиланням на Міноборони РФ йшлося про знищення ракетами сил ЗСУ.

«Високоточними ракетами у Донецькій області на залізничних станціях знищені озброєння і військова техніка резервів українських військ, що прибули», – зазначалось у пості, який досі можна знайти у цьому Telegram-каналі.

Окрім того російський пропагандист Семен Пегов одразу після атаки на Краматорськ опублікував твіт, у якому йшлося: «Ракетний шлагбаум. Російські війська не дали пройти залізничному транспорту у Слов’янськ і Краматорськ».



Водночас український журналіст і колишній представник України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України Денис Казанський провів паралелі зі збитим російськими силами Боїнгом рейсу MH17 в 2014-му році, коли проросійські джерела спочатку повідомляли, що збили український літак, а потім змінювали ці повідомлення.



«Як завжди, відразу після удару по вокзалу Краматорська, росіяни похвалилися цим «подвигом» у соцмережах. Вони вважали, що влучилли у наших військових. Щойно стало відомо, що удар був не по ЗСУ, а по мирним громадянам, пости відразу почали терти і видаляти», – написав він.

8 квітня російські військові завдали ракетного удару по залізничному вокзалу у Краматорську на Донеччині, звідки здійснювалася евакуація і де перебували близько чотирьох тисяч цивільних.

Станом на вечір 8 квітня відомо про 50 загиблих, 5 з яких – діти.

Мер Краматорська переконаний, що удар по залізничному вокзалу є умисним, було добре відомо, що місто є центром евакуації. За його даними, щоденно через Краматорськ евакуювали до 8 тисяч людей.