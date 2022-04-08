ОГП: на момент удару на вокзалі Краматорська було майже 4000 цивільних, більшість – жінки і діти

На момент ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська там перебували майже чотири тисячі цивільних осіб, серед яких більшість – жінки і діти, повідомив 8 квітня Офіс генпрокурора.

В ОГП нагадали про відкриття кримінального провадження за статтею «порушення законів та звичаїв війни».

«За даними слідства, 8 квітня 2022 року збройними силами РФ у порушення норм міжнародного гуманітарного права здійснено ракетні удари по залізничному вокзалу Краматорська… За попередніми даними, десятки людей загинули й зазнали поранень. Повна інформація щодо жертв ворожої атаки та пошкодженої інфраструктури встановлюється», – заявили в ОГП.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко підтвердив озвучені раніше дані СБУ, що внаслідок удару загинули щонайменше 39 людей. Ще 87 людей, за даними Кириленка, поранені, значна кількість – у тяжкому стані. У СБУ раніше повідомили, що серед загиблих – четверо дітей.

Із залізничного вокзалу в Краматорську організовано курсують евакуаційні поїзди, які вивозять жителів Донеччини у безпечніші області України.