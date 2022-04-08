Військові РФ обстріляли вокзал Краматорська, понад 30 людей загинули – УЗ

Понад 30 людей загинули, більше ніж 100 – поранені внаслідок обстрілу російськими військами вокзалу в Краматорську на Донеччині, повідомила «Укрзалізниця» 8 квітня.

На залізничний вокзал прилетіли дві ракети.

«Це цілеспрямований удар по пасажирській інфраструктурі залізниці та жителях міста Краматорськ», – заявили в УЗ.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що удар був завданий «касетним «Іскандером», а на момент обстрілу на вокзалі були тисячі людей.

«Поліція і рятувальники, що працюють на місці, повідомляють про десятки загиблих і поранених людей. Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донеччини до більш безпечних областей України. Рашисти добре знали, куди цілять і чого хочуть: вони хочуть взяти у заручники якомога більше мирних людей, хочуть знищити все українське», – написав він у телеграмі.

Влада раніше закликала жителів Донецької та Луганської областей негайно евакуюватися через загострення ситуації в регіоні.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, Кремль, попри численні свідчення і докази, заперечує, що російські військові цілять у цивільних.