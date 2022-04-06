Верещук закликала жителів східних регіонів, де є загроза боїв, евакуюватися

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих території Ірина Верещук 6 квітня закликала жителів населених пунктів на сході України, для яких є загроза наступу російських військ, евакуюватися.

За її словами, це стосується передусім Донецької та Луганської областей, а також частини Харківської області.

Як передає Мінреінтеграції, Верещук закликала дослухатися до закликів голів військово-цивільних адміністрацій.

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«Якщо голова ВЦА – а, наприклад, Луганський голова ВЦА і Донецький вимагають покинути й роблять все, щоб пройшли евакуації і ми щодня це робимо. Треба робити, тому що потім люди будуть під вогнем, їх будуть розстрілювати й нічого не зможуть зробити. І ми не зможемо їм допомогти. Тому що припинити вогонь буде практично неможливо. Зі свого досвіду скажу: особливо Луганська та Донецька області. Звісно ж, частина Харківської області. Треба евакуюватися. Якщо є така можливість. А зараз ще можливість є», – наголосила міністерка.

Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай 1 квітня закликав евакуюватися жителів населених пунктів області, де очікується наступ російських військ.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив днями про евакуацію з низки населених пунктів, зокрема, Барвінкового та Лозової.