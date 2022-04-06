У Маріуполі в російських мобільних крематоріях спалюють тіла загиблих містян – міськрада

Після міжнародного розголосу подій у Бучі, у Маріуполі Росія запустила в роботу мобільні крематорії, де спалюють тіла загиблих внаслідок російського вторгнення містян. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

«З огляду на розміри міста, катастрофічні руйнування, тривалість блокади та жорсткий спротив, жертвами окупантів могли стати десятки тисяч цивільних маріупольців. Саме тому Росія не поспішає давати зелене світло місії Туреччини та іншим ініціативам з порятунку та повної евакуації Маріуполя», – наголошують у міськраді.

За їхніми даними, до спалення тіл маріупольців у мобільних крематоріях Росія залучила спеціальні бригади зачистки, сформовані з місцевих мешканців та представників угруповання «ДНР». Їхню роботу координує самопроголошений «мер» Костянтин Іващенко, стверджують у міськраді Маріуполя.

Окрім того, як повідомляє вона, усіх потенційних свідків подій, які відбувались у блокадному місті, Росія намагається ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити.

«Рашисти перетворили все наше місто на табір смерті... Це вже не Чечня чи Алеппо. Це – новий Освенцим та Майданек. Світ має допомогти покарати путінських нелюдів», – наголошує мер Маріуполя Вадим Бойченко.

З огляду на бойові дії редакція не може незалежно перевірити цю інформацію.

Напередодні Служба безпеки України повідомила, що Росія готує «масштабну провокацію» в Маріуполі, щоб звинуватити Україну.

Для цього, за її даними, планують зібрати в одному місці тіла маріупольців, убитих росіянами, та представити їх як масових жертв українських військ.