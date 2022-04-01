На відновлення Маріуполя знадобиться щонайменше 10 мільярдів доларів – міська рада

Для відновлення знищеної бойовими діями інфраструктури Маріуполя знадобиться мінімум 10 мільярдів доларів, повідомила міська рада у своєму Телеграмі 1 квітня.

За повідомленням, рада створила спеціальну депутатську комісію для оцінки збитків.

«Не менше 10 мільярдів доларів знадобиться для відновлення інфраструктури Маріуполя. Це попередня мінімальна оцінка, яка буде уточнена в процесі фіксації руйнувань, завданих агресією РФ», – йдеться в заяві маріупольської міської адміністрації.

Мер міста Вадим Бойченко заявив, що міська влада співпрацює з урядом для фіксації збитків та злочинів проти цивільного населення.

«Зараз ми працюємо в тісній взаємодії з Урядом та Донецькою військово-цивільною адміністрацією, аби після війни домогтися від Росії не тільки репарацій на повну відбудову нашого улюбленого Маріуполя, але й великих виплат всім маріупольцям за завдані страждання та шкоду», – йдеться в коментарі міського голови.

Вже кілька тижнів російські війська тримають Маріуполь в облозі, регулярно його обстрілюючи з різних видів озброєнь. У місті гуманітарна катастрофа – немає води, їжі, медикаментів, зв’язку, тепло та електропостачання. Зруйновано 90% будівель. Загиблих ховають у братських могилах.

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Досі, попри домовленості, немає безпечного коридору для вивезення цивільних, для підвезення їжі та ліків. Російська армія піддає обстрілам усі можливі шляхи виїзду з міста. Однак, за даними української влади, тисячі жителів Маріуполя, зокрема і діти без батьків, були, із порушенням міжнародного права, вивезені на територію Росії.

За останніми даними, на евакуацію із Маріуполя ще чекають чекає понад 160 тисяч людей.