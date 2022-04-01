Червоний Хрест відправив співробітників до Маріуполя – готує масову евакуацію

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) оголосив 1 квітня, що відправив своїх співробітників в оточений російськими військами український порт Маріуполь. Організація сподівається, що евакуація тисяч мирних жителів може розпочатися цього ж дня, повідомив речник МКЧХ Юен Вотсон.

«Ми маємо дозвіл на переїзд сьогодні, і ми прямуємо до Маріуполя. Ми сподіваємося, що це (евакуаційна операція – ред.) розпочнеться сьогодні», – сказав речник. Попри санкцію російських військових на проїзд до міста, співробітники Червоного Хреста не отримали дозволу на перевезення гуманітарної допомоги – медичних препаратів та інших необхідних людям речей.

Команда Червоного Хреста складається з трьох автомобілів з девʼятьма співробітниками. Вона планує вивезти за місто колону з близько 54 українських автобусів та невідомої кількості приватного транспорту. Пункт призначення поки не визначений, але він буде в межах України, додав Вотсон.

1 квітня вдень Радіо Свобода зв’язалося телефоном із речником делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Олександром Власенком, який на момент спілкування перебував на евакуаційному маршруті Запоріжжя – Бердянськ – Маріуполь. Він розповів, що о 10:45 співробітники МКЧХ виїхали із Запоріжжя, щоб сприяти забезпеченню безпечного виходу з Маріуполя місцевих жителів.

«Орієнтовно за 5-6 годин (тобто о 16–17-й годині за Києвом – ред.) плануємо бути в Маріуполі. 100% гарантії, що все пройде успішно, дати не можемо, – все може зірватися в останній момент», – зауважив Власенко.

«Ми готові вивезти тих людей, хто добровільно – підкреслюю це – хочуть залишити Маріуполь та виїхати в напрямку Запоріжжя. Ми готові це сьогодні забезпечити», – додав він. – Нашим завданням є спостерігати, відслідковувати, що нікого не змушують слідувати погодженим маршрутом, що люди роблять це добровільно. Якщо людина якось вагається – сідати в автобус чи ні – наші співробітники повинні розпитати про її наміри. Наша позиція, позиція МКЧХ – ніхто нікуди примусово не може бути переміщеним».

«Для того, щоб переміщення було безпечним – для нас цей момент є ключовим – ми повинні мати гарантії безпеки від усіх сторін. Будь-яке переміщення в зоні бойових дій відбувається тільки з погодження сторін, які перебувають у цьому секторі», – наголосив Олександр Власенко.

У березні Міжнародний комітет Червоного Хреста опинився в Україні під вогнем критики – після оголошення про намір відкрити офіс у російському Ростові-на-Дону для нібито допомоги жителям сходу України.

«Зазначене не тільки сприятиме легітимізації «гуманітарних коридорів» на території Російської Федерації, а й стане своєрідною підтримкою для примусового викрадення громадян України та вивезення їх на територію держави-агресора», – йшлося у зверненні комітету Верховної Ради з прав людини.

Маріуполь перебуває в оточенні з перших днів російського вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого. Попередні зусилля гуманітарних агенцій із отримання доступу до міста були невдалими. Мер Маріуполя цього тижня заявив, що до 170 тисяч жителів залишаються в пастці – без електроенергії, тепло- та водопостачання, з браком харчів і за постійного ризику бути вбитими під час чергового обстрілу. Багатьох жителів міста поховали просто біля їхніх помешкань чи укриттів, зараз ці дані намагається верифікувати команда ООН із прав людини.