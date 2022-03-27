Комітет Ради з прав людини закликають МКЧХ не відкривати офіс у Ростові-на-Дону

Комітет Верховної Ради з прав людини прокоментував повідомлення про намір Міжнародного комітету Червоного хреста відкрити офіс у російському Ростові-на-Дону для нібито допомоги жителям сходу України.

За повідомленням, комітет «категорично проти» такого рішення.

«Зазначене не тільки сприятиме легітимізації «гуманітарних коридорів» на території Російської Федерації, а й стане своєрідною підтримкою для примусового викрадення громадян України та вивезення їх на територію держави-агресора», – йдеться в зверненні.

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За даними народних депутатів, російські війська силоміць вивезли кілька тисяч жителів блокованого Маріуполя до Росії. Це є порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

«За таких обставин МКЧХ має захищати і допомагати постраждалим громадянам України, а не ставати на бік держави-агресора та певним чином сприяти продовженню здійснення цього злочину. Тому наміри Міжнародного товариства Червоного Хреста щодо відкриття офісу Червоного Хреста в Ростові-на-Дону вважаємо неприйнятними», – підсумовують парламентарі.

Відтак комітет закликав керівництво Міжнародного комітету Червоного хреста «змінити своє рішення та не підтримувати примусове вивезення громадян України на територію держави-окупанта».

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Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих ситуацій Ірина Верещук повідомила 25 березня, що Київ звернувся до президента Міжнародного комітету Червоного Хреста з вимогою отримати від Росії списки усіх силоміць вивезених туди українських громадян і забезпечити для них можливість безпечно повернутися в Україну.

Таким чином вона прокоментувала повідомлення про те, що МКЧХ планує відкрити офіс для допомоги українцям у російському Ростові-на-Дону.