Міжнародний комітет Червоного Хреста активізує зусилля з організації гуманітарних коридорів – прем’єр

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляє, що в столиці України Києві на постійній основні запрацював офіс Червоного Хреста. Крім того, зауважив він, є домовленість про відкриття офісів МКЧХ ще в декількох містах України.

«Міжнародний комітет Червоного Хреста активізує зусилля з організації гуманітарних коридорів та вживатиме більш наполегливих кроків для сприяння евакуації мирного населення з українських міст. Про це під час зустрічі з урядовою командою повідомив президент МКЧХ Петер Маурер, – йдеться в повідомленні.

Голова українського уряду поінформував, що МКЧХ уже доставив в Україну 2 тисячі тонн гуманітарної допомоги.

«Далі поставки будуть йти безперервно в усі регіони, які цього потребують. У низці міст, заблокованих російськими військами, зокрема Маріуполі, склалася критична ситуація. Мова як про вивезення людей, так і доставку гуманітарних вантажів. Ми готові надавати необхідного сприяння гуманітарній діяльності Червоного Хреста, аби мільйони невинних людей невідкладно отримали продовольство, медикаменти, воду й інші критично необхідні товари», – додав голова уряду.

Ще на початку березня українська влада звернулася до низки міжнародних організацій, зокрема МКЧХ, щоб якнайшвидше створити гуманітарні коридори для безпечної евакуації населення із найбільш уражених збройною агресією РФ міст та населених пунктів України.

3 березня в Офісі президента України повідомили, що під час переговорів із РФ вперше досягли порозуміння щодо забезпечення гуманітарних коридорів там, де тривають найзапекліші бої.

Українська влада щоденно намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої необхідності і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.

14 березня перша леді України Олена Зеленська закликала Міжнародний комітет Червоного Хреста, Організацію Об’єднаних Націй та Організацію з безпеки і співробітництва в Європі розпочати роботу з організації гуманітарних коридорів в Україні. Перша леді також опублікувала низку фотографій з Маріуполя, а також наголосила, що в умовах повної облоги російськими військами, «попри відсутність світла, тепла, ліків, води та їжі, місто героїчно продовжує чинити опір».

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Незважаючи на регулярні обстріли українських міст російськими ракетами, Москва заперечує, що об’єктами атак є цивільні.