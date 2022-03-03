В ОП повідомили подробиці сьогоднішніх переговорів із РФ і анонсували третій раунд

Учасники переговорів української і російської делегацій 3 березня досягли порозуміння щодо забезпечення гуманітарних коридорів там, де тривають найзапекліші бої, і домовилися про третій раунд переговорів «у максимально найближчі терміни», уточнив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Сторони досягли порозуміння про спільне забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення, а також для доставки медикаментів і продуктів харчування до місць найбільш запеклих боїв із можливістю тимчасового припинення вогню на період, коли здійснюватиметься евакуація, в секторах, де вона відбувається. Не всюди, а лише в тих місцях, де є гуманітарні коридори, можливо, буде припинення вогню на час проведення евакуації», – сказав Подоляк за підсумками переговорів.

За його словами, які цитує пресслужба президента, з цією метою найближчим часом будуть організовані спеціальні канали зв’язку і взаємодії та сформовані відповідні логістичні процедури. Переліку місць, де будуть організовані гуманітарні коридори, Подоляк не навів.

Водночас радник керівника ОП знову наголосив, що українська делегація не отримала під час перемовин очікуваних результатів.

«Докладно обговорили гуманітарний аспект, тому що досить багато міст наразі перебувають в оточенні. Там драматична ситуація з продуктами харчування, медикаментами, з можливістю евакуації. Ми домовилися продовжити роботу в третьому раунді в максимально найближчі терміни», – сказав Михайло Подоляк.

Відразу по завершенню переговорів 3 березня радник голови ОП коротко написав у твітері: «Другий раунд перемовин завершено. На жаль, потрібних Україні результатів поки що немає. Є рішення тільки щодо організації гуманітарних коридорів».

Перед зустріччю Подоляк назвав пріоритетні для Києва питання: негайне припинення вогню, перемир’я, гуманітарні коридори для вивезення мирних жителів зі зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл і міст.

Про ці теми напередодні заявляв і помічник президента Росії Володимир Мединський, який входить до російської делегації.

Президент Росії Володимир Путін 3 березня у телефонній розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном заявив, що завдання російської «операції» (так влада Росії називає масштабне вторгнення в Україну) в будь-якому разі будуть виконані, незалежно від результатів переговорів.

«Спроби виграти час шляхом затягування переговорів призведуть лише до того, що у нашій переговорній позиції з’являться додаткові вимоги до Києва», – заявили у Кремлі.

Макрон після розмови заявив, що Путін чекає, що світ виконає його умови.

Агенція AFP цитувала неназваного представника адміністрації президента Франції, який заявив, що Макрон після розмови з Путіним «очікує, що найгірше ще попереду – з огляду на те, що нічого зі сказаного Путіним не обнадіювало».

Перший раунд переговорів відбувся 28 лютого. Тоді в Офісі президента України назвали переговори важкими, але «вже без будь-яких обов’язкових ультиматумів».

В офісі Володимира Зеленського перед переговорами заявляли, що Київ наполягатиме на негайному припинення вогню і виведенні російських військ з України.

Президент України Володимир Зеленський раніше відкинув Мінськ як можливе місце для проведення переговорів із російською стороною, нагадавши, що з Білорусі відбувався наступ російських військ на Україну.