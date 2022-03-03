Путін: «Росіяни та українці – один народ, я ніколи від цього не відмовлюсь»

Президент Росії Володимир Путін заявив, що росіяни та українці є одним народом і що він не планує відмовлятися від своїх заяв. Про це Путін сказав під час засідання Ради безпеки Росії у четвер.

«Я ніколи не відмовлюся від свого переконання, що росіяни та українці – один народ. Навіть, попри те, що частину жителів України залякали, багато хто обдурений нацистською націоналістичною пропагандою, а хтось свідомо пішов шляхом «бандерівців» – інших поплічників нацистів, які в роки Великої Вітчизняної війни воювали на боці Гітлера», – заявив Путін.

Також Путін сказав, що «операція» в Україні «йде за планом», а поставлені завдання «успішно вирішуються».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

3 березня у Білорусі завершився другий раунд переговорів із делегацією Росії. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що «потрібних Україні результатів поки що немає».