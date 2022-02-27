ЄС закриває авіапростір для російських літаків

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський союз закриє свій повітряний простір для російських авіакомпаній і приватних літаків через масштабне вторгнення Росії в Україну.

Рішення про заборону ухвалили 27 лютого міністри закордонних справ блоку. Рішення є однією з кількох дій, оголошених міністрами закордонних справ після зустрічі в Брюсселі.

«Ми закриваємо повітряний простір ЄС для росіян. Ми пропонуємо заборону для всіх літаків, які належать Росії, зареєстровані або підконтрольні Росії. Ці літаки більше не зможуть приземлятися на території ЄС, злітати з неї чи перелітати її», – сказала фон дер Ляєн на пресконференції 27 лютого.

Багато європейських країн уже окремо оголосили про закриття повітряного простору для російських літаків.

Раніше сьогодні про це заявили Фінляндія і Бельгія. Канада також заявила 27 лютого, що негайно закрила свій повітряний простір для російських літаків, повідомив міністр транспорту Омар Альгабра у твітері.

Міністерство транспорту Німеччини оголосило, що закриє свій повітряний простір для російських літаків і авіакомпаній на три місяці з неділі, за винятком рейсів із гуманітарною допомогою.

Країни Балтії Литва, Латвія та Естонія також закривають свій повітряний простір для російських авіалайнерів.

Москва, зі свого боку, також заборонила літакам зі згаданих країн пролітати над своєю територією.