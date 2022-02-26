Німеччина готується закрити небо для російських авіакомпаній

Міністр транспорту Німеччини Фолькер Вісінг розпорядився готуватися до закриття повітряного простору Німеччини для російських авіакомпаній, повідомляє Міністерство транспорту ФРН в Twitter.

«Міністр транспорту Німеччини підтримав закриття повітряного простору Німеччини для російських літаків і наказав вжити всіх необхідних заходів», – ідеться у повідомленні.

Раніше, за даними BBC, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чехія, Румунія, Болгарія, Словенія, Велика Британія закрили повітряний простір для російських авіакомпаній.

Нагадаємо, що 26 лютого німецький уряд вирішив відправити в Україну 1000 одиниць протитанкового озброєння та 500 зенітно-ракетних комплексів «Стінгер» із запасів Бундесверу.

Як повідомляє Reuters, Берлін також схвалив постачання 400 ручних протитанкових гранатометів з Нідерландів в Україну та прохання Естонії передати Києву старі гаубиці з колишньої НДР. Фінляндія придбала гаубиці в 90-х роках після падіння Берлінського муру, а пізніше перепродала їх Естонії.

Чехія та Нідерланди 26 лютого оголосили про плани збільшити військову допомогу Україні на тлі нового вторгнення Росії.

Новий уряд Німеччини раніше озвучував рішення не надавати зброю для допомоги українським військовим.

14 лютого у Києві канцлер ФРН Олаф Шольц не відповів прямо на запитання, чи готова Німеччина надати Україні зброю. Водночас сказав: «Ви знаєте ставлення Німеччини щодо експорту озброєння».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.