Німеччина погодилась відправити 400 гранатометів з Нідерландів в Україну

Німеччина схвалила постачання 400 ручних протитанкових гранатометів з Нідерландів в Україну, повідомляє агентство Reuters з посиланням на міністерство оборони в Берліні.

«Схвалення було підтверджено канцелярією», – сказав у суботу речник міністерства оборони.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник в коментарі Reuters закликав Берлін приєднатися до Нідерландів і постачати Україні ракети протиповітряної оборони Stinger.

«Нам потрібна протиповітряна оборона і безпольотна зона», – сказав Мельник.

Чехія та Нідерланди 26 лютого оголосили про плани збільшити військову допомогу Україні на тлі нового вторгнення Росії.

Новий уряд Німеччини раніше озвучив рішення не надавати зброю для допомоги українським військовим.

14 лютого у Києві канцлер ФРН Олаф Шольц не відповів прямо на запитання, чи готова Німеччина надати Україні зброю. Водночас сказав: «Ви знаєте ставлення Німеччини щодо експорту озброєння».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.